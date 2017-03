FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA/ Rimarranno sul podio? (Ballando con le stelle 2017, oggi 4 marzo)

FABIO BASILE & ANASTASIA KUZMINA, SFOGGERÀ ANCHE UN PO' DI DOLCEZZA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 4 MARZO) - Lo spirito a Ballando con le stelle 2017 di questo giovane ragazzo, Fabio Basile, proveniente dal Sud Italia esprime tutta la sua mediterraneità, l'energia e la carica di uno sportivo abituato a combattere: come afferma la sua stessa maestra Anastasia, Fabio ha sempre di fronte a sè un plausibile avversario, e l'indole guerriera lo sprona a giocare non per partecipare, ma per vincere. Stasera, sabato 4 marzo 2017, i due torneranno in scena per la seconda puntata. Come ha sottolineato la giurata ed opinionista Selvaggia Lucarelli, Fabio Basile è motivato e di grande impatto, ma la vera sfida che dovrà intraprendere sarà quella di scavare in profondità nella sua emotività e tirare fuori quella dolcezza e quello stile che gli permetteranno di affrontare altri tipi di ballo più lenti come il valzer, o più passionali ed introspettivi come un tango argentino. Abituato a mettersi costantemente in discussione, Fabio Basile ha tutte le carte in regola per dimostrare altre qualità e altri lati nascosti del suo carattere, ora così impetuoso. Stasera gli appassionati della gara di ballo più famosa d'Italia si aspettano di vedere un Fabio Basile diverso, più calmo e meno convinto, più docile e gentile nei modi: attraverso altri tipi di performance e altre melodie, l'atleta lascerà il suo primo biglietto da visita e abbraccerà maggiore dolcezza e morbidezza.

FABIO BASILE & ANASTASIA KUZMINA, LA PRESENTAZIONE DELLA COPPIA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 4 MARZO) - Fabio Basile, assieme alla sua maestra e partner Anastasia Kuzmina, è uno dei concorrenti che più ha stupito durante la prima puntata di Ballando con le stelle 2017, il varietà del sabato sera di Rai 1 condotto magistralmente da Milly Carlucci. Il giovane atleta di arti marziali, conosciuto al pubblico italiano per avere ottenuto l'oro a Rio, ha ballato in modo esemplare sia nella prova di free style veloce che nel jive. Dopo una presentazione dove si evince tutto il suo spirito sportivo, agonistico e competitivo, Fabio Basile si lancia in una performance sul tormentone estivo Andiamo a Comandare, dimostrando grinta e ritmo: nella seconda prova per ottenere il tesoretto, dopo uno scherzo degli autori che lo davano per ultimo classificato assieme al collega concorrente Simone Montedoro, l'atleta di judo si esibisce in uno scatenatissimo jive assieme alla sua compagna ballerina.

