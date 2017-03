FABIO CANINO / Il primo amore non si scorda mai (Ballando con le stelle, puntata oggi 4 marzo 2017)

FABIO CANINO, IL GIUDICE DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 4 MARZO 2017) – Secondo appuntamento nella prima serata di Rai 1 per lo show Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci con il supporto dell’ormai inseparabile Paolo Belli e della new entry Valerio Scanu che si fa carico della postazione social. Nella giuria tante conferme a partire dal noto conduttore Fabio Canino. Per lui un inizio di Ballando decisamente al top, palesando valutazioni in linea con quelli degli altri giurati ed allo stesso tempo dimostrando sarcasmo e simpatia. Nella prima puntata Canino ha esordito valutando il Boogie di Martin Castrogiovanni e Sara di Vaira con un diplomatico: “Hai la forza della simpatia”. Ci sono state anche delle fasi in cui ha dimostrato una certa diversità di giudizio rispetto agli altri giudici ed in particolare nella valutazione del freestyle lento di Christopher Leoni e Ekaterina Vaganova. La Smith ha sottolineato: “Complimenti, postura dritta a non sei flessibile, devi essere libero e astratto” mentre Canino ha liquidato la performance dell’attore sottolineando: “Senza emozione”. Anche i voti son stati piuttosto differenti: 6 della britannica contro il 3 di Fabio Canino.

FABIO CANINO, IL GIUDICE DELLO SHOW DI RAI 1: IL RACCONTO DEL SUO PRIMO AMORE (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 4 MARZO 2017) – Fabio Canino alcune settimane fa ha rilasciato alla testata online Ign che fa parte del gruppo AdnKronos, una lunga intervista in cui ha parlato del suo primo amore, quello che non si scorda mai e che rimane per sempre nel proprio cuore e nella propria mente. Canino ha raccontato che durante un’estate in cui si è ritrovato da solo a Firenze mentre i suoi genitori erano ad Ischia, ha incontrato un ragazzo di nome Alessandro che abitava nel centro storico fiorentino: ''Avevamo un'intesa intellettuale molto forte, un'intesa misurata sulla età, e parlavamo di musica, libri, interessi in comune e con il mio fare brusco glielo dissi: 'o mi ami per tutta la vita o non mi amerai mai. Lui frenava, era più maturo di me. E alla fine, dopo tanta insistenza e un lungo corteggiamento estivo, dopo una notte passata in giro sulla sua 500, poco prima di una bellissima alba sul lungarno, eravamo in macchina in tre: io, lui e un nostro amico''.

