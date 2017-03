FABRIZIO CORONA / News, Silvia Provvedi non si arrende: pronta a tutto per difendere il suo amore

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI CONTINUA A DIFENDERLO – Non ha alcuna intenzione di arrendersi Silvia Provvedi, pronta a tutto pur di difendere il fidanzato Fabrizio Corona. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha deciso di far restare in carcere l’ex re dei paparazzi, Silvia Provvedi torna a ruggire per difendere quello che è diventato il grande amore della sua vita. La brunetta de Le Donatella, infatti, in questi mesi ha dimostrato di non essere interessata solo al Corona bello e ricco che riempie le discoteche con la sua presenza ma anche all’uomo Fabrizio. Al suo posto, infatti, un’altra giovanissima ragazza come lei sarebbe fuggita ma Silvia, sempre più innamorata di Corona, ha scelto non solo di restare al suo fianco ma di combattere con lui senza fargli mai mancare appoggio e amore. Per farlo stare tranquillo, ha chiesto e ottenuto il foglio di convivenza e si prende anche cura di Carlos, il figlio che Fabrizio ha avuto da Nina Moric. E’ un amore grande, dunque, quello che lega Silvia e Fabrizio e a cui la Provvedi non intende assolutamente rinunciare. “Spero gli venga data la possibilità di ricominciare dal quel percorso, perché penso che Fabrizio abbia veramente bisogno di una terapia costante, ma non in galera. Non è il posto che lo possa fare cambiare. Sono disposta ad aspettare, ci sono. Alla faccia di chi pensa di no”, ha dichiarato Silvia ai microfoni di Mattino Cinque.

