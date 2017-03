FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI/ Il cantante si lascerà andare? (Ballando con le stelle 2017, 4 marzo)

FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI, L'OBIETTIVO DELLA COPPIA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 4 MARZO) - La nona coppia ad essersi esibita nella prima puntata di Ballando con le stelle è stata quella composta dal cantante di tanti successi come "Ti lascerò" Fausto Leali e la ballerina Ornella Boccafoschi. I due sono pronti a tornare in scena in prime oggi, 4 marz0 2017, durante la seconda puntata. Nel video di presentazione della loro settimana, Leali ha affermato come voglia affrontare questa avventura solo pensando a divertirsi. "Non avrei mai pensato di ballare nella mia vita" ha dichiarato l'uomo. Inoltre, Leali ha affermato di aver deciso di partecipare a Ballando con le stelle seguendo le orme di molti suoi colleghi, come ad esempio Anna Oxa con la quale Leali ha vinto il Festival di Sanremo nel 1989. "Devo entrare nella modalità e nell'atteggiamento del ballerino" ha detto l'uomo a Ornella Boccafoschi, sua compagna in questa nuova esperienza. La Boccafoschi sembra essere la ballerina più indicata per trascinare Leali nel ritmo sudamericano, essendo una vera esperta in materia grazie a una serie di viaggi che l'hanno portata ad "abbandonare" la danza classica per queste nuove musiche.

FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI, COMMENTO ALLA LORO SALSA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 4 MARZO) - Dopo l'rwm con i momenti più importanti e divertenti della loro settimana, la strana coppia di Ballando con le stelle è scesa in pista al ritmo di salsa. Tutto è cominciato con un'inquadratura di Fausto Leali intento a cantare "A chi", uno dei grandi classici, riproponendo le atmosfere dei primi show e varietà in bianco e nero della Rai. L'uomo è apparso nella consueta tenuta da ballo latino-americano, con giacca e cravattino e un immancabile cappello. La Boccafoschi si è esibita con una gonna di strass turchese. Durante il ballo, Fausto Leali è apparso un po' impacciato e i voti dei giudici sono risultati molto severi. Infatti, Leali e la sua compagna hanno ottenuto solo 20 punti. La giuria ha insistito sul fatto che il cantante fosse apparso molto emozionato. "Sono sette notti che non dormo" ha affermato l'uomo. Caroline Smith ha detto come Leali abbia appreso i passi principali della salsa ma che avrebbe dovuto metterli in pratica durante il ballo. Alla fine dalla votazione, Milly Carlucci ha invitato il pubblico da casa a votare la coppia col codice O9.

FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI, IL CANTANTE SEGUIRÀ I CONSIGLI RICEVUTI? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 4 MARZO) - Nella prossima puntata di Ballando con le stelle, in programma proprio stasera, Fausto Leali deve dimostrare di aver compreso i consigli dei giudici e, sopratutto, deve metterli in pratica. Infatti, come affermato da Roberta Bruzzone, la tensione per cercare di eseguire al pieno i passi di danza gli ha fatto perdere di vista una delle cose più importanti e cioè il divertimento. Quindi, nel nuovo appuntamento, per avere la possibilità di andare al turno successivo, il cantante non dovrebbe temere il giudizio di chi sta davanti a lui ma affrontarlo con serenità. "A volte è più importante riuscire a sorridere che ricordarsi i passi" ha detto Fabio Canino. Quindi, questi commenti potrebbero delineare il quadro di quanto aspettarci dall'uomo nel corso della nuova puntata di Ballando con le stelle: staremo a vedere...

