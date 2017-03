Fabio Basile & Anastasia Kuzmina/ Flirt in corso a Ballando con le stelle 2017?

Ballando con le Stelle 2017, flirt in corso tra Fabio Basile e la ballerina e sua insegnante di danza Anastasia Kuzmina? I due beccati insieme... - "Abbiamo sorpreso il campione di judo Fabio Basile mentre passeggia accanto alla sua insegnante di danza Anastasia Kuzmina, dopo le prove di Ballando Con Le Stelle" è con queste dichiarazioni che Novella2000 esordisce, lanciando l'indiscrezione un primo possibile flirt nato nella nuova edizione di Ballando con Le Stelle. Il noto settimanale scandalistico ha infatti beccato i due insieme al di fuori del programma condotto da Milly Carlucci e in atteggiamenti che non sembrano essere semplicemente amichevoli. "Insieme vanno a pranzo in un locale vicino agli studi Rai, mostrando di aver legato molto. - si legge ancora - Certo, per danzare insieme è indispensabile conoscersi bene, ma tra i due il feeling è davvero particolare". L'indiscrezione e gli scatti mettono in evidenza un legame abbastanza profondo instauratosi dal campione olimpionico di Judo e la bellissima ballerina, di cui è davvero difficile non innamorarsi. Ma si tratta davvero di flirt o di una bella amicizia?

Ballando con le Stelle 2017, Fabio Basile: storia finita con la fidanzata Sofia e avvicinamento ad Anastasia Kuzmina? - La domanda nasce infatti spontanea visto che Fabio sarebbe legato e anche da molto tempo ad un'altra sportiva, Sofia: "Basile, che è anche caporal maggiore dell’Esercito Italiano, è seguitissimo, e non solo per i successi sportivi: i suoi addominali scolpiti piacciono alle donne, tanto da aver scatenato in passato qualche gelosia della fidanzata Sofia Petitto anche lei atleta di judo. - racconta ancora Novella2000, che però svela il misterioso retroscena sulla loro storia d'amore - Da qualche mese, però, Sofia e Fabio non pubblicano più foto insieme sui loro profili social, e qualcuno mormora che la loro relazione sia finita". Fabio Basile potrebbe aver realmente alla Kuzmina nel corso di questa avventura a Ballando con le Stelle, peraltro appena iniziata. Per ora si tratta di semplici supposizioni che diventeranno sicuramente più chiare nel corso delle prossime puntate dello show condotto da Milly Carlucci (che stasera, a sorpresa, vesirà i panni di ballerina!).

