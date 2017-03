Federico Zampaglione/ "Risponde" all'ex Claudia Gerini: va a convivere con Giglia Marra!

Federico Zampaglione, il cantante "risponde" all'ex Claudia Gerini (oggi fidanzata con Andrea Preti): il gesto d'amore per Giglia Marra - Se la storia tra l'attrice Claudia Gerini e il modello Andrea Preti, tra tira e molla, sembra ora essere arrivata alla stabilità desiderata, anche Federico Zampaglione ha archiviato la storia con l'ex, iniziandone una nuova. Il cantante dei Tiromancino ha iniziato a frequentare Giglia Marra, la 34enne attrice di fiction come "Distretto di Polizia 8", "Squadra Antimafia 3" e "Rimbocchiamoci le maniche", conosciuta proprio nel corso di un suo concerto. Un'altra attrice è quindi entrata nella vita e nel cuore di Zampaglione, tanto che ormai i due fanno coppia fissa da alcuni mesi. Proprio alcune settimane fa i due sono partiti per una romantica vacanza a Barcellona e qui Federico ha fatto trovare alla sua Giglia tantissime rose in regalo. E se Andrea Preti e Claudia Gerini hanno ormai confermato la loro relazione con baci appassionati e scene di vita quotidiana, Federico Zampaglio "risponde" con un passo altrettanto importante: andando a convivere con Giglia Marra a Roma. L'attrice è infatti riuscita nell'impresa fi far dimenticare al cantante dei Tiromancino la sua ex, dalla quale ha avuto una figlia Linda nel 2009.

© Riproduzione Riservata.