Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco/ Ad Amici 2017 l'atteso faccia a faccia ma qualcosa rovina tutto...

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, primo incontro in tv dopo la rivelazione della loro storia d'amore: ad Amici i due si "evitano" (oggi 4 marzo 2017) - Dal momento della rivelazione della storia d'amore tra Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco, in molti hanno atteso e sperato di vederli uno di fronte all'altro in tv, magari proprio ad Amici, dove Carlo insegna canto agli allievi della scuola. L'atteso momento è arrivato oggi: Fiorella Mannoia è stata ospite di Maria De Filippi nello speciale di Amici di oggi, 4 marzo, ed ha cantanto la canzone presentata al Festival di Sanremo 2017, classificatasi al secondo posto "Che sia benedetta". Molti si aspettavano un saluto, un accenno o magari una parola di Maria De Filippi a riguardo ma la cantante si è solamente esibita, ha poi presentato il suo tour e, con un saluto generale, ha poi lasciato lo studio. Uno scambio di sguardi all'ingresso e all'uscita dallo studio di Amici, probabilmente, l'unico cenno che Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono concessi. I due, nonostante la piccola confessione fatta dalla cantante in una recente intervista, preferiscono mantenere la privacy sulla loro storia, tenendo la loro vita amorosa privata.

