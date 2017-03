GABRIELLA PESSION / Dalla Porta Rossa al salotto di Silvia Toffanin (Verissimo, puntata 4 marzo 2017)

GABRIELLA PESSION, L’ATTRICE OSPITE DELLA TOFFANIN: PROTAGONISTA NELLA FICTION DI RAI 2 (VERISSIMO, PUNTATA 4 MARZO 2017) – Sulle frequenze di Canale 5 sta per andare in onda una nuova ed appassionante puntata della trasmissione Verissimo condotta come consuetudine da Silvia Toffanin. Tra i tanti personaggi famosi che l’animeranno c’è anche l’attrice Gabriella Pession. È una delle protagoniste della fiction che va in onda su Rai 2, La porta rossa, dove interpreta Anna, magistrato e moglie del commissario Cagliostro vittima di un omicidio. La Pession è affiancata da un cast stellare, tra cui spicca Lino guanciale. In una recente intervista Gabriella ha affermato che il suo personaggio Anna, è tra quelli che non potrà mai dimenticare giacchè capace di portare sul piccolo schermo, una delle questioni più irrisolte dell'animo umano, ossia l'elaborazione di un lutto. Tra le curiosità c’è da sottolineare come nella fiction Gabriella abbia deciso di non farsi ne truccare, e ne pettinare concentrandosi molto sull'interiorità del personaggio.

GABRIELLA PESSION, L’ATTRICE OSPITE DELLA TOFFANIN: LA CARRIERA (VERISSIMO, PUNTATA 4 MARZO 2017) – Gabriella è alla soglia dei 40 anni, nata da genitori italiani ma con cittadinanza statunitense; inizia la sua carriera posando come fotomodella, ma poi arrivano i primi ruoli. Amore tormentato per lei quello con Sergio Assisi durato ben 7 anni. Nel 2012 ha iniziato una nuova storia con il suo collega Richard Flood, conosciuto sul set di Crossing Lines e con il quale ha avuto un figlio, Giulio. Un amore che è stato consacrato nel 2016 con il fatidico SI detto a Portofino. Tra cinema e fiction, tra premi e riconoscenze, la bella e dolce attrice è pronta a svelare qualche segreto, che l'ha condotta nel tempo ad essere l'attrice tanto acclamata oggi. Ha avuto diverse esperienze sul grande schermo esordendo nel film Fuochi d’artificio diretto da Leonardo Pieraccioni. Tra i film più famosi a cui ha preso parte ricordiamo Il pesce innamorato, L’amore è eterno finchè dura di Carlo Verdone, Milano – Palermo il ritorno ed Ex – Amici come prima. In tv ha recitato in diverse fiction e serie di successo come Orgoglio, Capri, Il capitano, Rossella, Crossing Lines ed ora La porta rossa.

© Riproduzione Riservata.