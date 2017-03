GARFIELD/ Maschio o femmina? Battaglia gender sul web, chiusa la pagina Wikipedia. Alla fine si scopre che...

GARFIELD, MARCHIO O FEMMINA? BUFERA SUL WEB PER IL GENDER DEL FAMOSO GATTO - Wikipedia è stata costretta a chiudere temporaneamente la pagine su Garfield dopo che sul web è scoppiata la bufera su quale fosse il sesso del protagonista del fumetto creato da Jim Davis. A rivelare l’incidente avvenuto è il Washiington Post, secondo cui l’acceso confronto sul genere sessuale di Garfield sarebbe iniziato due anni fa, quando il creatore del fumetto rivelò alcune curiosità durante un’intervista: "Garfield e' universale, in realta' non e' ne' maschio ne' femmina, ne' giovane ne' vecchio e non appartiene ad alcuna razza, non ha nazionalità, non e' ne' giovane ne' vecchio”. A far deflagrare la bomba sui social la settimana scorsa è stato lo scrittore satirico Virgil Texas, che ha rispolverato le dichiarazioni di Davis. Virgil Texas si è loggato con un nome fittizio e ha cambiato il sesso di Garfield su Wikipedia trasformando “maschio” in “nessuno”. I fans se ne sono subito accorti e sono andati in fibrillazione. Un altro utente ha riportato il sesso di Gafield a “maschio”, scatenando così una guerra a colpi di modifiche su Wikipedia. La “battaglia” per il genere sessuale di Garfield si è trasformata in un vero e proprio dibattito ma gli utenti di Wikipedia si sono spinti più in là, arrivando anche a ipotizzarne la religione. Il gioco è andato fin troppo oltre e gli amministratori di Wikipedia sono stati costretti a intervenire per ripristinare le informazioni iniziali. Garfield è sicuramente maschio, come si evince anche da alcuni episodi del fumetto. Il Washington Post ha chiesto conferma anche al suo creatore: "Garfield e' un maschio. Ha una fidanzata, Arlene”.

