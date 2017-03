GIADA PILLONI/"Voglio tentare l'impossibile per il serale" (Amici 2017, oggi 4 marzo)

GIADA PILLONI, LA RAGAZZA RESTA IN PANCHINA (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - Giada PIlloni è una delle allieve di Amici di Maria De Filippi che si sta giocando il tutto per tutto per accedere alla fase serale. Nel corso dell'ultimo appuntamento pomeridiano, abbiamo visto come Serena sia stata preferita a Giada per la Prova Vodafone non senza polemiche. Giada, oltretutto, è una cantante che resta in disparte nel talent e questo non giova alla sua permanenza nella trasmissione. Nonostante questo, Giada non ha smesso di affrontare in modo fiero le sfide e le prove. Cosa riserverà il futuro a questa ragazza dalla voce graffiante? Sicuramente lo sapremo nelle prossime puntate che inizieranno a delineare la classe del serale.

GIADA PILLONI A LEZIONE CON DI FRANCESCO E BOOSTA (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - Nel corso delle puntate pomeridiane in onda su Real Time abbiamo visto le prove di canto di Giada Pelloni, la quale ha deciso di confrontarsi con Carlo Di Francesco. "Ho tanto bisogno di un pezzo rilassante" ha dichiarato la givoane al professore, il quale ha detto di averle assegnato questa canzone perché le ha ricordato il motivo per cui ha l'ha voluta nella scuola anche se le sue ultime perfomance non sono state entusiasmanti. "E' il momento della svolta" dice Di Francesco, il quale ha insistito come Giada debba far cambiare opinione alla gente. Secondo il professore, la ragazza sta vivendo un momento di blocco. E, il maestro è stato abbastanza chiaro: non potrà difenderla in eterno. Giada ha incontrato anche Boosta per esporgli le sue perplessità sul suo percorso. "So che vince uno ma sto dando l'impossibile per arrivarci". Giada non si sente appoggiata da nessuno, nè dai professori nè dai compagni.

GIADA PILLONI CONTRO LA DECISIONE DI MIKE BIRD (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - Giada Pilloni, nel corso delle puntate del daytime, si è mostrata insofferente alla decisione di Mike Bird che sta facendo discutere. Infatti, il cantante ha deciso di rendersi non schierabile insieme a Federica per favorire le esibizioni di Michele e di Giada ma quest'ultima ha detto a Mike che vorrebbe esibirsi per merito non perché qualcuno le fa la carità. Tuttavia, una sua eventuale performance non potrebbe che farle bene visto il suo restare in sordina durante gran parte della sua esperienza ad Amici. Ora, i ragazzi dovranno giocarsi veramente il tutto per tutto per riuscire ad accedere alla fase serale e la stessa Giada ha più volte detto di tenere moltissimo a questa sua esperienza nel talent. Quindi, come evolverà la situazione?

