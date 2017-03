GIULIANA DE SIO & MAYKEL FONTS/ Supereranno le polemiche di sette giorni fa? (Ballando con le stelle, 4 marzo)

GIULIANA DE SIO & MAYKEL FONTS, ECCO COSA È SUCCESSO UNA SETTIMANA FA (BALLANDO CON LE STELLE, OGGI 4 MARZO) - Giuliana De Sio nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle ha dimostrato di volersi impegnare in fondo in questa sfida di ballo, nonostante la performance non del tutto sciolta e fluida: si tratta comunque della prima volta per l'attrice, che deve misurarsi con la danza e con le proprie abilità. Come ha dichiarato lei stessa, la memoria è un altro importante fattore per questo tipo di prestazione artistica: pure essendo un'attrice di alto livello, la De Sio confessa alcune difficoltà nel ricordare tutti i passi e le dinamiche del balletto. L'attrice dovrà affidarsi completamente alle mani del suo maestro Maykel Fonts, che senza dubbio la spronerà a tirare fuori il diavolo che c'è in lei, tutta la passione e la grinta necessarie ad ottenere motivazione, fluidità ed esibizioni migliori: con un ballerino cubano così, particolarmente carico e sensuale, il successo è assicurato. Superati i primi momenti di sconforto e le prime calde lacrime di delusione, gli appassionati del programma si aspettano che l'attrice Giuliana De Sio tiri fuori le unghie e dimostri tutta la sua innata ironia e forza; sarebbe proprio un peccato, per le fan di Maykel Fonts, vederlo uscire dal programma!

GIULIANA DE SIO & MAYKEL FONTS, LA PRESENTAZIONE DELLA COPPIA (BALLANDO CON LE STELLE, OGGI 4 MARZO) - Sabato 25 Febbraio è iniziata la nuova stagione del programma serale di Rai 1 Ballando con le Stelle, condotto dalla perfetta padrona di casa Milly Carlucci e tutta la sua allegra banda. Tra i concorrenti di quest'anno, spiccano molti volti celebri del panorama dello spettacolo italiano, tra cui la sensuale attrice Giuliana De Sio, accoppiata a meraviglia con l'altrettanto intrigante ballerino cubano Maykel Fonts. Dopo la presentazione dell'attrice e degli sforzi della settimana, la coppia si esibisce in uno scatenato Charleston dove l'attrice si cimenta con passione, mettendo tutta se stessa: nonostante l'impegno, la giuria non è molto clemente con Giuliana De Sio, e tra battute e sarcasmo provoca un profondo rammarico nell'attrice italiana. Dopo qualche polemica e il supporto della collega e amica Alba Parietti, Giuliana De Sio e Maykel Fonts possono proseguire la loro gara verso una nuova settimana dura e impegnativa.

