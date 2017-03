GUILLERMO MARIOTTO/ Lo stilista sarà più clemente con i concorrenti? (Ballando con le stelle 2017, 4 marzo)

GUILLERMO MARIOTTO, LO STILISTA NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: PALETTE A SUON DI ZERO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 4 MARZO) - Lo scorso sabato è iniziata la nuova stagione di Ballando con le stelle 2017, il varietà condotto magistralmente da Milly Carlucci che vede esibirsi sulla pista da ballo diverse celebrità dello spettacolo, della musica, del cinema e della televisione: stasera andrà in onda la seconda puntata, e oltre ai concorrenti aspiranti ballerini, gli altri protagonisti della trasmissione sono gli ospiti speciali e la temutissima giuria, cui spicca il terribile stilista sudamericano Guillermo Mariotto. In questa puntata, il celebre designer di abiti da sposa ha elargito le sue palette con lo zero stampato, senza pietà, creando non poche polemiche tra i concorrenti: forti i suoi giudizi riguardo Giuliana De Sio, Alba Parietti e altri, ma non dimentica di spronare gli aspiranti ballerini con battute ironiche. Con l'attrice De Sio, ad esempio, Guillermo Mariotto si dimostra molto rigido sul piano di vista tecnico ed emozionale della performance, ma la elogia per la fantastica forma fisica: mentre Carolyn è il giudice più attento al ballo e alle sue peculiarità, Mariotto sottolinea sempre la parte estetica, l'outfit e l'abito indossato, come è giusto per la sua professione. Esilaranti sono i siparietti tra lui e gli altri due personaggi più frizzanti della giuria, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, sempre pronti a solleticarsi con battute e giochi: un nuovo personaggio arriva a provocare lo stilista, si tratta della nota psicologa e criminologa Roberta Bruzzone.

GUILLERMO MARIOTTO, LO STILISTA NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: SARÀ PIU' CLEMENTE? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 4 MARZO) - Come sempre, Guillermo Mariotto si distingue per il suo aplomb e il modo di fare un pizzico sbruffone, uno spirito critico spesso sarcastico all'estremo che lo fa amare come odiare: una personalità di sicuro forte e anticonformista che non guarda in faccia a nessuno. Guillermo Mariotto, venezuelano naturalizzato italiano, non bada alle convenzioni o alle etichette, è sempre se stesso con le sue opinioni pungenti e il suo brio: grazie a queste caratteristiche è il pilone della giuria e del programma di Milly Carlucci. Sempre divertente e sul pezzo, non dimentica di fare allusioni simpatiche e colorire le dinamiche, spalleggiato dai suoi compari Lucarelli, Canino e da questa edizione, Bruzzone: la stessa conduttrice Milly Carlucci lo lascia fare, reagendo con un'ingenuità velata che cela le risa tra i baffi. Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle, gli appassionati del programma si aspettano un Guillermo Mariotto sempre mordace e divertente, che possa mettersi una mano sul cuore ed essere più clemente verso i concorrenti: purtroppo per loro, ahimè, questo non avverrà e il giudice mostrerà la sua benevolenza solo durante gli ultimi round, quando gli aspiranti ballerini avranno realmente dimostrato talento, bravura e versato sangue sul dancefloor.

