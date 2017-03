IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 5 marzo: Hernando non potrà più essere felice, per quale motivo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 MARZO: HERNANDO NON PUO' AMARE CAMILA! - I telespettatori italiani de Il Segreto sono pazzi per la nuova famiglia Dos Casas, al punto da non sentire la mancanza di Sol e Lucas partiti per il viaggio di nozze in compagnia di Severo e Candela. L'amore tra Hernando e Camila è ancora nella sua complicata fase iniziale, anche se il proprietario di Los Manantiales ha già fatto capire di provare un forte sentimento per la moglie scontrandosi duramente con Elias. E mentre quest'ultimo cercherà di mettere i due coniugi l'uno contro l'altro, Hernando chiederà alla moglie di avere pazienza: anche se la loro relazione non sarà come quella di tutti gli sposi, potranno comunque avere un rapporto sereno, soprattutto per fare felice Beatriz. Poco dopo però il signor Dos Casas userà ben altre parole, sfogandosi con la fedele Rogelia. A lei aprirà il suo cuore, dicendole di essersi innamorato di Camila ma di non poter andare oltre con lei a causa del suo misterioso passato. Quale sarà il suo grande segreto?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 MARZO: E' SCONTRO TRA CAMILA E FRANCISCA - Donna Francisca è stata una delle prime persone a fare visita a Camila, dopo avere saputo che era arrivata sana e salva a Puente Viejo dopo il naufragio. Ma se il primo incontro tra le due donne era risultato abbastanza cordiale, non si potrà dire la stessa cosa di ciò che accadrà nella puntata de Il Segreto di domani. In essa Camila si recherà in centro per prendere parte all'inaugurazione del negozio di Gracia e Mariana, diventando fin dal primo momento una delle loro migliori clienti. In tale occasione sarà presente anche Donna Francisca la quale avrà un parere del tutto diverso riguardo gli abiti venduti dalla sua ex domestica. Il suo veleno colpirà nel vivo le due venditrici ma anche Camila ne resterà perplessa, tanto da difenderle a spada tratta: lo scontro sarà inevitabile, sarà questo l'inizio di una rivalità destinata a durare a lungo? E se sì, chi sarà a farne le spese?

© Riproduzione Riservata.