IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Hernando parte per risolvere i problemi della sua azienda

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: HERNANDO RIUSCIRA' A RISOLVERE I PROBLEMI ECONOMICI? - Le disgrazie non arrivano mai da sole a Los Manantiales, come lo stesso Hernando potrà appurare nelle puntate spagnole de Il Segreto. Dopo avere visto morire il figlio Damian davanti ai suoi occhi e avere scoperto che Camila ha abortito, il signor Dos Casas dovrà fare i conti anche con i problemi economici causati dal suo perfido figlio. Sarà Nicolas, diventanto oramai il migliore collaboratore di Hernando, ad informare l'amico del tracollo dell'azienda, causato dall'appropriazione del denaro di sua proprietà. A quel punto anche Camila e Beatriz verranno informate della novità negativa, cercando di risollevare il morale di Hernando e dicendogli che uniti potranno risolvere qualsiasi problema. Per questo il protagonista della telenovela spagnola deciderà di organizzare un breve viaggio, necessario per contattare banche e clienti e trovare una soluzione definitiva alla crisi economica di Los Manantiales. Riuscirà a raggiungere l'obiettivo prefissato?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 MARZO: ELIAS HA UN PIANO CONTRO HERNANDO - Il Segreto non conosce pausa e torna anche oggi come ogni sabato, al termine di Amici di Maria De Filippi. Elias ha provato a convincere Hernando a modificare il corso delle acque per dare ai Santacruz la possibilità di irrigare i loro campi. Eppure ogni richiesta è risultata vana. Dos Casas era furioso con il suo chimico, colpevole di avere un debole per Camila e non ha ascoltato una delle sue parole. Per questo Elias dovrà pensare ad un piano alternativo se vorrà mantenere la promessa fatta a Carmelo ed, infatti, dopo bevi riflessioni sembrerà avere raggiunto il risultato sperato. Ci sarà il modo di soddisfare i Santacruz, anche contro la volontà di Hernando! Soddisfatto per questa complotto contro il suo datore di lavoro, Elias chiederà un incontro con Carmelo al quale illustrerà questa soluzione alternativa. Ma siamo davvero certi che il braccio destro intenderà seguire questa strada alternativa?

