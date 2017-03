INFILTRATO SPECIALE/ Su Rete 4 il film con Ja Rule e Steven Seagal

INFILTRATO SPECIALE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 MARZO 2017: IL CAST - Infiltrato speciale è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America e in Germania nel 2002 ed è stata diretta da Don Michael Paul. Nel cast sono presenti Ja Rule, Steven Seagal, Nia Peeples, Morris Chestnut e Tony Plana. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INFILTRATO SPECIALE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 MARZO 2017: LA TRAMA - Sasha è un bravissimo poliziotto, l'agente è un infiltrato che lavora per l'FBI. L'uomo ad un certo punto deve inziare a lavorare per una banda che è specializzata nel furto di auto molto costose. Sasha, per far parte del gruppo criminale, deve essere sottoposto al test della macchina della verità. Il poliziotto è molto bravo e riesce a superare brillantemente la prova. Durante un'operazione, i poliziotti dell'FBI feriscono gravemente Sasha, il quale ha cercato in tutti i modi di salvare il suo amico Nick. Il cuore del poliziotto infiltrato si ferma per interminabili minuti, ma l'uomo riesce a sopravvivere. Per non farsi scoprire, Sasha si fa imprigionare. L'infiltrato viene quindi condotto, insieme con Nick, nel carcere di new Alcatraz. Dalla prigione non è facile fuggire, in quanto il direttore del carcere ha creato dei potentissimi mezzi tecnologici, che impediscono l'evasione dal posto. A new Alcatraz si trova anche un uomo, condannato a morte, per aver provocato la morte di cinque poliziotti nel corso di una rapina, nella quale ha rubato dei lingotti d'oro. Il prigioniero si chiama Lester, ed un giorno costui rivela a Sasha dove si trovano i lingotti. Ad un tratto, durante l'esecuzione di Lester, alcuni uomini rapiscono il prigioniero, in quanto vogliono entrare in possesso del suo tesoro. La polizia incomincia le indagini per liberare Lester. Inizia anche a trattare con i rapitori, ma questi criminali non hanno intenzione di cedere e di scendere a patti. Sasha viene quindi incaricato di arruolare degli uomini all'interno del carcere, per poter salvare Lester. Tra gli arruolati, il poliziotto infiltrato sceglie Little Joe, che ha la capacità di saper utilizzare molto bene la mitragliatrice. Sasha quindi affronta la banda di criminali. Grazie ai suoi compagni e alle sue doti nel campo delle arti marziali, l'uomo sconfigge alcuni sequestratori. Ad un certo punto, però, i criminali fuggono con il giudice McPherson e Lester a bordo di un elicottero. Sasha allora si mette sulle tracce dei delinquenti. Quando l'uomo li intercetta, si apre un terribile scontro a fuoco. Improvvisamente il giudice viene buttato in mare e si salva solamente grazie all'intervento dell'infiltrato. In quel momento Lester si fa esplodere e così tutti i componenti della banda, che ha eseguito il suo rapimento, finalmente muoiono.

