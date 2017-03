INGA LINDSTROM - LA SPERANZA IN UN AMORE/ Su La5 il film diretto da Ulli Baumann (oggi, 4 marzo 2017)

INGA LINDSTROM - LA PESRANZA IN UN AMORE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 4 MARZO 2017: IL CAST - Inga Lindstrom - La speranza in un amore, il film in onda su La5 oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 21:00. Una pellicola di genere romantica e sentimentale che è stata prodotta in Germania nel 2013 ed ispirata ad uno dei romanzi rosa della scrittrice tedesca Christiane Sadlo. La regia è di Ulli Baumann e gli attori principali tutti tedeschi, sono Maike Moeller Bornstein, Gedeon Burkhard, Marijam Agischewa, Michael Brandner e Mirco Reseg. Il titolo della pellicola in lingua tedesca è "Inga Lindström: Wer, wenn nicht du". Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

INGA LINDSTROM - LA PESRANZA IN UN AMORE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 4 MARZO 2017: LA TRAMA - Pernilla Palme (Maike Moeller Bornstein) è una giovane giornalista che stufa di scrivere articoli di politca, lascia il suo lavoro alla redazione e fonda una rivista di tutt'altro genere, "Vita in campagna", un periodico rivolto all'agricoltura. Il nuovo giornale non vende copie sufficienti a garantire una vita serena alla neo-direttrice, l'editore Petter Palme (Michael Brandner), nonché padre di Pernilla, decide di aiutare la figlia affiancandole un consulente d'azienda, Jasper Svensson (Gedeon Burkhard). Il giovane dovrà occuparsi della contabilità e controllare tutti i registri per capire se sia possibile evitare la chiusura del giornale e ottenere a breve termine un guadagno che sia almeno accettabile. Svantje (Marijam Agischewa), la madre della giornalista, è una donna dai mille interessi, ama i cavalli e vive sola da quando ha divorziato con il marito. La donna è preoccupata per Pernilla, trova che la figlia sia interessata solo al lavoro e per questo non ha ancora trovato un compagno. Decide di agire per il bene della figlia e la iscrive a sua insaputa ad un sito on line che organizza incontri. L'unico obiettivo di Svantje è quello di trovare l'uomo perfetto per la figlia, affinché Pernilla si decida finalmente a sposarsi e a formare una famiglia tutta sua. Per riuscire nel suo intento, Svantje chiede la collaborazione di Hella Michelson (Dana Golombek), una delle sue amiche di vecchia data. Allo stesso sito scelto dalla madre di Pernilla si è rivolto anche Clas Lundgren (Mirco Reseg), un giovane uomo single e amico del consulente Jasper Svensson. Nessuno però immagina che la giovane redattrice, lavorando molte ore al fianco di Jasper, si sta innamorando di lui. Pernilla, che mai avrebbe pensato di poter provare un sentimento d'amore tanto forte, metterà per un attimo da parte il lavoro e darà ascolto al suo cuore. Per la gioia della madre Svantje.

