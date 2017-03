Isola dei Famosi 2017 / Ed. 12, news: Giulio Base si scaglia contro Raz Degan (oggi, 4 marzo)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED 12: GIULIO BASE METTE DA PARTE LA DIPLOMAZIA, LA POLEMICA CON RAZ DEGAN - Saranno Raz Degan e Malena a sfidarsi nello spareggio della prova leader nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2017. I due naufraghi, infatti, hanno avuto la meglio sul percorso a ostacoli messo a disposizione dalla produzione, ma sono stati raggiunti dalle polemiche sollevate da Giulio Base. Il regista, nel corso del day time in onda ieri, ha tirato fuori una parte del suo carattere fino a oggi poco nota al pubblico e, oltre a evidenziare alcune irregolarità sulla sfida, ha dato vita a una polemica proprio parlando con Raz Degan che, per tutta risposta, ha continuato a prenderlo in giro per tutto il tempo. Base, intenzionato in un primo momento a dire la sua al naufrago solitario, ha cercato di insistere sull'importanza di fare gruppo sull'isola, ma il suo tentativo non ha sortito l'effetto sperato e fra i due è nato ben presto un piccolo battibecco. Cosa ha spinto Giulio Base a mettere da parte la diplomazia delle ultime settimane?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED 12: MALENA E RAZ DEGAN PRIMI NELLA PROVA LEADER - All'Isola dei Famosi 2017, complici le vicende e le privazioni degli ultimi periodi, molti naufraghi hanno iniziato a manifestare il loro malessere. Scarseggia il cibo, ma anche l pazienza e i protagonisti, di conseguenza, hanno tirato fuori il loro carattere. A sconvolgere il gruppo, nella puntata di ieri, è stato un furto molto misterioso che ha scatenato le ire di Samantha De Grenet, determinata a dare un nome al colpevole nonostante i sospetti continuino a concentrarsi tutti su un’unica persona. È stato Stefano Bettarini, poco dopo, a smorzare la tensione con la prova leader, che ha portato i naufraghi lontani dalla loro attuale realtà e li ha messi, ancora una volta, l’uno contro l’altro. I concorrenti di sono sfidati in un percorso a ostacoli nel quale, a rallentare la marcia dei partecipanti, vi erano una serie di corde, ma ad avere la meglio sono stati Raz Degan, il primo classificato, e Malena. Dopo la sfida, non sono mancate le polemiche da parte di Giulio Base, che ha accusando gli autori di aver creato un percorso poco equo.

© Riproduzione Riservata.