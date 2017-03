Isola dei Famosi 2017/ Giulia De Lellis assente a causa di Bettarini: Damante geloso? Spunta l'indiscrezione

Isola dei Famosi 2017, Giulia De Lellis assente a causa di Stefano Bettarini? Damante sarebbe geloso! Spunta l'inaspettato gossip - Si torna a parlare di Giulia De Lellis e del perchè della sua assenza nel cast dell'Isola dei Famosi quando ormai la sua partecipazione era data per certa. Sembrava una storia ormai archiviata visto che, in una recente intervista, Giulia aveva svelato che ad impedirle di partire è stato il suo essere "sottopeso" rispetto alle necessità del reality. Eppure oggi il settimanale Vip lancia un gossip che sembra cozzare con queste dichiarazioni. Sulla pagina Facebook dedicata al settimanale si legge: "Mentre continuano le sfide, a volte facili, altre impegnative, dei concorrenti de L'Isola dei Famosi, il suo inviato, Stefano Bettarini, continua a far parlare di sé. Non solo per la storia (già finita?) con Dayane Mello, ma anche perché, secondo i rumors, potrebbe esserci anche la sua presenza in Honduras tra le motivazioni del no di Giulia De Lellis al reality: troppo magra... ma anche con un fidanzato, Andrea Damante, un po' troppo geloso?".

Isola dei Famosi 2017, Giulia De Lellis assente a causa della gelosia di Damante? C'è lo zampino di Bettarini... - Sfogliando il noto settimanale, oggi in edicola, le indiscrezioni continuano e svelano che: “Secondo alcune voci, la romana (Giulia De Lellis, ndr) sarebbe stata dissuasa dal fidanzato Andrea Damante in preda a un attacco di gelosia, ma c’è anche chi sussurra che l’inviato Bettarini ci avrebbe messo lo zampino dopo le critiche ricevute dalla coppia al Grande Fratello Vip”. Indiscrezioni che aprono un nuovo scenario sull'assenza di Giulia all'Isola dei Famosi, che sabrava ormai una storia archiviata. La gelosia di Andrea, la presenza di Stefano Bettarini - che ricordiamo è stato coinquilino e grande amico di Damante al Grande Fratello Vip dove, tuttavia, tra i due finì male per un gesto dell'ex tronista - sarebbero state le reali motivazioni per le quali la De Lellis avrebbe deciso di lasciar stare l'avventura all'Isola dei Famosi. Che sia questa la verità? Di certo, se così non fosse, non mancherà la smentita dei diretti interessati.

