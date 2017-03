L'ONOREVOLE CON L'AMANTE SOTTO IL LETTO/ Su Iris il film con Lino Banfi

Il film è in onda su Iris in seconda serata

L'ONOREVOLE CON L'AMANTE SOTTO IL LETTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 MARZO 2017: IL CAST - L'onorevole con l'amante sotto il letto è il film in onda su Iris oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere commedia-erotico realizzata nel 1981 e diretta dall'attore e regista Mariano Laurenti. Il cast comprende anche attori molto noti come Lino Banfi, Leo Gullotta, Teo Teocoli, Alvaro Vitali, Janet Agren e Marisa Merlini. La proiezione della pellicola dura un'ora e trentadue minuti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ONOREVOLE CON L'AMANTE SOTTO IL LETTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 MARZO 2017: LA TRAMA - Anna Vinci (Janet Agren) insegna scienze naturali in una scuola privata. Quando la professoressa si permette di rimproverare i figli del sindaco Pacetti, viene richiamata dal preside che non ha alcuna intenzone di creare dissapori con il primo cittadino. Dopo un'accesa discussione, Anna viene allontanata dalla scuola e subito dopo licenziata. La bella insegnante è la fidanzata di un onorevole, Armando Battistoni (Lino Banfi), ed è a lui che la donna si rivolge per riuscire a riavere il suo posto di lavoro. Anna parte per Roma, arrivata a destinazione, si rivolge alla segretaria di Battistoni per avere un incontro con l'onorevole, suo amante. A causa di un disguido, Anna viene mandata proprio a casa dell'onorevole e qui l'aspetta una brutta sorpresa, quello che lei considerava il suo fidanzato in realtà ha già una moglie, Virginia (Marisa Merlini), che a sua volta ha una relazione con l'onorevole Sgarbozzi (Leo Gullotta). A questo punto entra in scena anche lo zio Eufisio (Giacomo Furia) che, essendo cardinale, è spesso invitato a pranzo dai coniugi Battistoni. La professoressa e il suo amante Armando decidono di incontrarsi nella Val di Fiemme, precisamente a Predazzo, un comune molto frequentato dai turisti che amano vivere la stagione sciistica. Anche l'onorevole Sgarbozzi decide di vedere di nascosto la sua amante Virginia e le dà appuntamento proprio a Predazzo. L'incontro delle due coppie è inevitabile. Tra gli ospiti giunti a Val di Fiemme c'è anche un affascinante ferroviere (Teo Teocoli), Anna già lo conosceva, lo aveva incontrato recentemente a Roma e il fascino della donna aveva subito colpito il bel ferroviere. I due decidono di andar via insieme.

© Riproduzione Riservata.