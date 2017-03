LA BELLA E LA BESTIA/ Non solo Emma Watson: grande banco di prova per Dan Stevens e Bill Condon

LA BELLA E LA BESTIA, GRANDE ATTESA PER DAN STEVENS NEI PANNI DELLA BESTIA (OGGI 4 MARZO 2017) - Il 17 marzo prossimo uscirà al cinema una nuova attesissima versione de La Bella e la Bestia con protagonista Emma Watson nei panni di Belle. Si è parlato moltissimo di lei, ma di sicuro c'è grande attesa anche per il ruolo di Dan Steven che vestirà i panni della Bestia. Nato il 10 ottobre 1982 a Croydon è diventato famoso per l'interpretazione del ruolo di Matthew Crawley nella serie tv Downton Abbey. L'attore ha fatto una lunga carriera in teatro che però ha accantonato di recente per l'esplosione della sua avventura tra grande e piccolo schermo. Dan Stevens ha fatto il suo esordio al cinema nel 2009 nel film di Kai Wessel Hilde. Il primo grande successo però lo ottiene di recente con Colossal di Nacho Vigalondo autore molto apprezzato tra gli amanti del cinema di nicchia. Ha già lavorato col regista Bill Condon in Il quinto potere. Staremo a vedere come se la caverà in questo splendido La Bella e la Bestia in un ruolo assolutamente non facile.

LA BELLA E LA BESTIA, BILL CONDON PROVA IL RILANCIO (OGGI 4 MARZO 2017) - Il regista del film evento La Bella e la Bestia, in uscita il prossimo 17 marzo al cinema, è Bill Condon. Nato a New York City il 22 ottobre del 1955 ha esordito dietro la macchina da preso nel 1987 con I delitti della palude. Il vero successo arriva nel 1998 quando dirige Demoni e dei. Da quel momento in poi la strada è spianata con un successo dietro l'altro. Tra 2004 e 2006 arrivano grandissimi successi con Kinsey e Dreamgirls. Dopo cinque anni di stop Bill Condon arriva al cinema con un doppio e straripante successo tra 2011 e 2012 con The Twilight Saga: Breaking Down Parte 1 e Parte 2. Prima de La Bella e la Bestia ha diretto nel 2013 Il quinto potere, dove troviamo Dan Stevens che farà la Bestia, e Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto del 2015. Sicuramente è un regista capace con alle spalle una grande esperienza anche da sceneggiatore. Staremo a vedere come se la sarà cavata in La Bella e la Bestia.

