LUPIN III - LE TATTICHE DEGLI ANGELI/ Su Italia 1 il film d'animazione di Shigeyuki Miya

LUPIN III - LE TATTICHE DEGLI ANGELI, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 MARZO 2017: IL CAST - Lupin III - Le tattiche degli angeli è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 22:50. Una pellicola d'animazione che è stata prodotta in Giappone nel 2005 per la regia di Shigeyuki Miya. Nel cast dei doppiatori italiani troviamo Sandro Pellegrini che dà la voce a Daisuke Jigen, Roberto Del Giudice è il doppiatore di Lupin, Antonio Palumbo doppia Goemon Ishikawa, mentre Rodolfo Bianchi presta la voce all'ispettore Koichi Zenigata. Ma vediamo la trama del film d'animazione nel dettaglio.

LUPIN III - LE TATTICHE DEGLI ANGELI, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 MARZO 2017: LA TRAMA - Lupin III ha una nuova missione, intende rubare un frammento appartenente agli UFO. Il metallo è caduto a Roswell e si trova custodito nell'Area 51. L'oggetto ha la capacità di essere molto resistente. Lupin si traveste da scienziato, nei pannii di questo personaggio, si intrufola nell'Area 51 e finalmente riesce ad impossessarsi del frammento, che è degli UFO. Dopo il furto, l'ispettore Zenigata si mette sulle tracce di Lupin. Quest'ultimo è inseguito pure da alcune donne assassine che vengono chiamate Bloody Angels. Una di queste giovani si chiama Sophie, la ragazza ha il compito di rubare il metallo a Lupin. Sophie però ad un tratto decide di allearsi con l'uomo in quanto si innamora perdutamente del ladro. Improvvisamente, la ragazza viene assassinata da Emily, che è una collega dell'ispettore, Lupin è affranto e disperato a causa della morte di Sophie ed Emily ruba a questo punto il frammento degli UFO. Prima di allontanarsi da Lupin, rivela al ladro di essere anche la guida delle Bloody Angels. Dopo questa scoperta, Lupin va a trovare Zenigata, l'ispettore vorrebbe subito arrestarlo, ma l'uomo rivela al poliziotto che Emily non è stata sincera con lui, in quanto è il capo delle ammazzoni assassine. Sentendosi tradito, Zenigata non perde tempo e si allea con Lupin. I due si mettono subito sulle tracce del gruppo delle Bloody Angels, all'inizio non riescono a trovarle, ma poi le indagini danno i loro frutti, Zenigata e Lupin scoprono dunque dove si trova il covo delle donne assassine. Prima di decidere di attaccarle, si fanno aiutare da Jigen, da Fujiko e Goemon. Il gruppo quindi pensa ad un piano per combattere contro alle Bloody Angels. Gli uomini di Lupin, insieme con quelli di Zenigata, allora, attaccano le donne che sono molto preparate e non si vogliono arrendere. Ad un certo punto, però, le ragazze vengono sconfitte, in contemporanea, Lupin ha finalmente l'occasione di vendicarsi di Emily, che ha ucciso Sophie. Dopo vari tentativi, il ladro riesce ad uccidere il capo delle Bloody Angels e a ritornare in possesso del metallo appartenuto agli UFO.

