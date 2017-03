Loredana Bertè offesa in diretta/ Video, un papà la insulta: "sei massacrata dalla natura" (Standing Ovation)

Standing Ovation, Loredana Bertè critica l'esibizione di un concorrente. La sua reazione è forte: "Tu si massacrata dalla natura!" - Anche a Standing Ovation, dove i protagonisti sono i bambini, non mancano scontri e polemiche. Nella puntata andata in onda ieri su RaiUno, i bambini accompagnati dai proprio familiari hanno dato seguito alla sfida iniziata due settimane fa e giudicata da Nek, Loredana Bertè e Romina Power. Un'esibizione ieri ha tuttavia sollevato uno scambio di battute molto forti tra un pepà e la Bertè. Loredana non ha gradito l'esibizione dei neomelodici Emanuele Doria con il papà Gino sulle note della canzone Napule è di Pino Daniele. Alla conclusione della performance, la cantante di "Dedicato" è in piedi ma i suoi non sono complimenti per l'accoppiata presente sul palco: "Io mi sono alzata solo per Pino. -esordisce infatti la Bertè, che aggiunge dura - Questa canzone va sussurrata, Pino la cantava con un filo di voce. Io lo conoscevo Pino, non c'era bisogno di urlare. Voi invece l'avete massacrata". CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI INSULTI A LOREDANA BERTE' (2 ORE E 2 MINUTI)

Loredana Bertè offesa in diretta a Standing Ovation: la cantante non sente, Antonella Clerici sorvola - Il giudizio è negativo e anche crudo ma tipico della Bertè che non ha mai avuto peli sulla lingua, anche se di fronte c'è un bambino ad esibirsi. Le sue parole non sono tuttavia piaciute al papà di Emanuele, Gino, che ha risposto a Loredana con una frase abbastanza pesante: "Tu sei massacrata dalla natura!". Parole non udite al momento dalla Bertè che ha quindi chiesto venissero ripetute. Il papà ha però sorvolato, non ripetendo la dura frase e la questione è stata così chiusa dalla conduttrice Antonella Clerici (che, come Loredana, probabilmente non ha colto l'offesa), con un "Il giudizio della giuria è insindacabile". Ma se alla Bertè e alla Clerici (ieri protagonista di un altro problema) la frase è sfuggita, al pubblico a casa è rimasta bene in mente, tanto che su Twitter sono apparsi messaggi che hanno ripreso per filo e per segno le parole del concorrente che, a questo punto, saranno sicuramente arrivate alla Bertè. Questo ci fa supporre che nella prossima puntata di Standing Ovation non mancherà la risposta della cantante.

