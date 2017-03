MADAGASCAR/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Deric Darnell

MADAGASCAR, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 MARZO 2017: IL CAST - Madagascar è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione che è stata diretta da Deric Darnell e Tom McGrath, nel cast dei doppiatori sono presenti Ben Stiller che doppia il personaggio di Alex, Jada Pinkett Smith presta la voce a Gloria, Chris Rock doppia Martin e David Schwimmer è il doppiatore di Melman. La pellicola d'animazione è stata prodotta nell'anno 2005 negli Stati Uniti d'America. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MADAGASCAR, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 MARZO 2017: LA TRAMA - Alex è un leone dal carattere tranquillo. Il leone vive nello zoo di Central Park di New York e trascorre le sue giornate divertendosi con Gloria, un ippopotamo, con Melman che è una giraffa e con Marty che è una zebra. Alex si esibisce danzando con i suoi amici in alcuni spettacoli organizzati dai proprietari dello zoo. A causa delle sue performance, il leone è amato dai bambini. Un giorno un gruppo di pinguini comunica a Marty che ha intenzione di fuggire nell'Antartide, la zebra allora prova ad immaginare come sarebbe bella la vita fuori dallo zoo. Marty quindi fugge e i suoi amici lo seguono. Ad un certo punto, una donna anziana, presa dalla paura, picchia Alex. Dopo questo episodio, il leone, Gloria, Marty, Melman, i pinguini e due scimmie, di nome Phil e Mason, vengono arrestati dalla polizia. Gli animali vengono, dopo un pò di tempo, spediti in Kenya, dove c'è una riserva naturale. Nel corso del viaggio però i pinguini prendono la guida della nave e si dirigono in Antartide. Ad un tratto, le casse, che trasportano Gloria, Melman, Marty e Alex, finiscono in mare. I quattro amici quindi giungono su una spiaggia, che si trova in Madagascar. In questo nuovo posto, il gruppo fa amicizia con i lemuri, che sono comandati da re Julien XIII. I lemuri vengono minacciati e uccisi in continuazione dai fossa, che eseguono gli ordini del terribile Ferox. Non appena Alex scopre di trovarsi in Madagascar, medita di tornarsene a New York. Il leone crea così con la sabbia una grande Statua della Libertà, per attirare l'attenzione di qualche elicottero e fuggire in America. Ad un certo punto però, Alex sembra abituarsi alla vita libera che conduce in Madagascar. Un giorno il leone e i suoi amici vengono attaccati dai fossa. Durante lo scontro, i terribili nemici vengono definitivamente sconfitti. I lemuri possono quindi festeggiare. Nel corso dei festeggiamenti Alex è molto contento. Il leone ad un certo punto assaggia del pesce. Dopo averlo mangiato sostiene che il pesce è più gustoso della carne e che per il resto della sua vita, non mangerà più bistecche.

© Riproduzione Riservata.