MARCO BALDINI/ "Io come Adriano Celentano vittima di minacce, giravo con la spranga!"

MARCO BALDINI COME ADRIANO CELENTANO: "ANCHE IO VITTIMA DI MINACCE". LA DENUNCIA DEL CONDUTTORE RADIOFONICO - Marco Baldini come Adriano Celentano: il conduttore radiofonico ha rivelato di essere stato vittima di minacce proprio come il Molleggiato. Nei giorni scorsi il cantante ha denunciato strane intrusioni a casa sua, ora invece è Marco Baldini a raccontare la sua esperienza passata. «Anche io sono stato vittima di minacce e ritorsioni e vivevo nella paura. Fino a qualche mese fa vivevo con il terrore di uscire di casa» ha raccontato al portale di gossip Bollicinevip. Baldini ha spiegato di sapere costa sta provando Celentano e ha poi raccontato di avere avuto una persona che lo perseguitava: «Era arrivata ad aspettarmi sotto il portone e a minacciare di fare del male a me e la mia famiglia. Quando ci penso sono terrorizzato». Mesi di paura per il conduttore radiofonico, schiacciato da quel senso di impotenza che ti provocano vicende come queste. E il fatto di essere un personaggio pubblico non è d'aiuto, tutt'altro: «In passato non ho addirittura denunciato perché avevo paura di cosa potesse pensare la gente». Il timore di Baldini è stato che si potesse pensare che fosse un tentativo di attirare l'attenzione. Oggi, invece, ha paura dei creditori: Baldini è stato, infatti, protagonista di una vicenda di debiti legati al gioco. «Nonostante oggi mi senta molto più tranquillo la paura dei creditori c'è sempre» ha spiegato, svelando anche di essere uscito di casa armato di spranga. «Non sai mai cosa può accaderti, soprattutto perchè, come dimostrato dal caso Celentano, le misure di sicurezza sono scarse, per tutti, personaggi pubblici e non...» ha concluso Baldini.

© Riproduzione Riservata.