MARTIN CASTROGIOVANNI & SARA DI VAIRA/ Come andranno questa sera? (Ballando con le stelle oggi, 4 marzo)

MARTIN CASTROGIOVANNI SARA DI VAIRA, BALLANDO CON LE STELLE: COSA HA COMBINATO LA COPPIA (OGGI, 4 marzo) - Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira è stata la seconda coppia ad esibirsi nella nuova edizione del talent show dei vip più famoso della tv e cioè Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Il pilone della nazionale di rugby e la ballerina storica del programma di Rai Uno sono scesi in pista esibendosi in un boogie. Nel video di presentazione, Castrogiovanni ha raccontato un po' la sua vita, dicendo come non cambierebbe nulla di quello che è stato e di quello che ha fatto. Sara, una volta scoperto che è il rugbista il suo compagno di squadra, si è dimostrata entusiasta ed è stata subito coinvolta dal giocatore sul campo. "Lui è un gigante gentile, un bambinone" ha datto la Di Vaira, che torna a Ballando con le stelle dopo una stagione di assenza e sembra pronta a sfoderare la caratteristica che la rende così amabile all'interno del programma e cioè la dolcezza. Dopo Anna La Rosa e Stefano Orodei, è stata la volta di Martin Castrogiovanni e della ballerina debuttare nel programma del sabato di Raiuno.

MARTIN CASTROGIOVANNI SARA DI VAIRA, BALLANDO CON LE STELLE: COMMENTO ALLA LORO ESIBIZIONE (OGGI, 4 marzo) - Martin Castrogiovanni "rompe" con un calcio un muro di cartapesta e si butta nel palco con Sara Di Vaira vestito con jeans, gilet e camicia mentre la ballerina si presenta con un pantalone bianco. I due si scatenano sulle note di un boogie. Martin Castrogiovanni è visibilmente emozionato, cerca di stare al passo con la sua compagna di ballo, appare teso ma verso la fine cerca di sciogliersi e divertirsi. Risulta un po' impacciato quando deve lanciarsi in mosse sinuose, anche a casa della sua stazza che, come scherza la Carlucci, si avvicina ai 130 kg. Anni di rugby lo hanno reso massiccio e questo lo limita nei movimenti. Tuttavia, la sua prestanza fisica gli permette di sollevare Sara di Vaira come se fosse una piuma. Al termine dell'esibizione, è la volta dei voti. Impietosa Selvaggia Lucarelli, la quale afferma come la stessa bravura in campo da parte del rugbysta non sia stata dimostrata in pista. Fabio Canino afferma come trovi l'uomo molto simpatico mentre Ivan Zazzaroni si dice convinto del fatto che Castrogiovanni darà tante soddisfazioni nelle puntate venture. Dello stesso parere, sembra essere Caroline Smith, la quale pone sull'accento sul fatto che, essendosi esibito in modo discreto nella prima puntata, si aspetta molto da lui nelle successive. Tuttavia, il giudizio è severo: solo 22 punti per la coppia.

MARTIN CASTROGIOVANNI-SARA DI VAIRA, BALLANDO CON LE STELLE: CONVINCERANNO I GIUDICI? (Oggi, 4 marzo) - Nella nuova puntata di Ballando con le stelle Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira scendono nuovamente in pista per esibirsi davanti a circa 4 milioni di telespettatori affezionati a Ballando con le stelle. Ancora non sappiamo quali saranno i balli in cui devono cimentarsi i concorrenti ma, sicuramente, il rugbysta e la ballerina devono dimostrare di aver lavorato su quei piani più deboli della loro precedente esibizione. Proprio come detto da Zazzaroni e da Caroline Smith, ci sono molte aspettative su Castrogiovanni, il quale dovrebbe cercare di mostrarsi più leggiadro e divertirsi di più. Proprio Roberta Bruzzone, chiamata come opinionista nel programma, ha esortato il giocatore a divertirsi di più e non pensare troppo ai passi altrimenti rischia di perdere di vista l'obiettivo. Riusciranno i due a convincere la giuria e a mostrare i loro miglioramenti?

