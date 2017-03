MARTINA STELLA E SAMUEL PERON/ Puntano alla vittoria? (Ballando con le stelle 2017, oggi 4 marzo)

MARTINA STELLA CON SAMUEL PERON, LA COPPIA CONCORRENTE AL TALENT: POSSIBILE VITTORIA FINALE? (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Sulle frequenze di Rai 1 viene trasmesso il secondo appuntamento della nuova edizione del talent Ballando con le stelle 2017. Tra i concorrenti in gara c’è la nota attrice italiana Martina Stella che in questa avventura viene affiancata dal ballerino professionista Samuel Peron che rappresenta uno dei volti storici del programma. La Stella si è rivelata una buona ballerina provetta e l’abbinamento con Samuel Peron ha dato i suoi frutti con il minimo sforzo. Le basi pregresse nella danza dell’attrice imprunetina sono evidenti e Peron l’ha indirizzata bene a riscoprirle senza perdere di vista la tensione emotiva, la sensualità e l’obiettivo di vincere. La coppia ha guadagnato la quarta posizione nella classifica della settimana scorsa, ottima base di partenza in questa avventura che potrebbe rivelarsi anche vincente. Nella prima esibizione, un freestyle lento ballato in modo convincente nonostante un piccolo infortunio dell’attrice, si è potuto ammirare un certo feeling trai i due ballerini che senza dubbio rappresenta una qualità imprescindibile in questa arte.

MARTINA STELLA CON SAMUEL PERON, LA COPPIA CONCORRENTE AL TALENT: TRA I MIGLIORI DELLA PRIMA PUNTATA (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Nella prima puntata Martina Stella e Samuel Peron hanno presentato un freestyle lento abbastanza convincente che ha ottenuto il plauso non solo del pubblico presente in studio ma anche degli stessi giudici. La Smith, che era pronta a bastonarla, non ha trovato alcun errore a cui aggrapparsi per avanzare critiche: "Hai guadagnato rispetto da parte mia, sei molto elegante", le ha detto a fine esibizione. Il punteggio complessivo è stato di 35 punti con la Stella che ora sicuramente rientra nel lotto dei favoriti alla vittoria finale. Tra l’altro sarebbe potuta anche arrivare terza se il tesoretto del pubblico non fosse stato assegnato a Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira. Come se non bastasse la coppia Stella - Peron ha incassato i complimenti di altri giudici ed in particolare di Selvaggia Lucarelli che non ha avuto modo di essere pungente come sempre limitandosi ad osservare: “Sei carina, elegante, credibile”. Parole al miele sono arrivate anche dal noto opinionista e giornalista sportivo Ivan Zazzaroni che ha sottolineato: “Molto avanti, diventi pericolosissima per gli altri concorrenti”.

