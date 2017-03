MARY POPPINS RETURNS/ Foto, Emily Blunt si trasforma nella tata più famosa del mondo

MARY POPPINS RETURNS, FOTO: EMILY BLUNT PRONTA A VESTIRE I PANNI DELLA TATA PIÙ FAMOSA DEL MONDO - Dici Mary Poppins e moltissimi adulti tornano bambini a quando sognavano con quel film della Walt Disney che vedeva protagonista una tata tanto amorevole quanto magica. Dopo oltre cinquanta anni ci siamo per il ritorno di uno dei personaggi più amati della storia del cinema in Mary Poppins Returns. Nel 1964 era una splendida Julie Andrews a interpretare questo splendido personaggio, nel nuovo film che ancora è in produzione invece il ruolo sarà interpretato da Emily Blunt. Staremo a vedere se sarà in grado di reggere il paragone, intanto però sul web diventa virale una foto che rappresenta l'inizio di un nuovo sogno per moltissimi bambini e per i loro genitori che fanno un tuffo del passato. Vediamo infatti proprio la Blunt nei panni di Mary Poppins con la sua borsa magica alla porta della famiglia Banks per tornare a vivere emozioni incredibili. Nel cast del film ci saranno anche Angela Lansbury, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Meryl Streep ed Emily Mortimer.

MARY POPPINS RETURNS, FOTO: EMILY BLUNT PRONTA A VESTIRE I PANNI DELLA TATA PIÙ FAMOSA DEL MONDO. LA SUA CARRIERA - Emily Blunt arriva all'appuntamento di Mary Poppins Returns proprio nel momento più bello della sua carriera. Nata a Londra il 23 febbraio del 1983 l'attrice è stata naturalizzata poi statunitense. La sua carriera da attrice al cinema inizia nel 2003 quando debutta in Boudica (Warrior Queen) di Bill Anderson. Il vero successo arriva però solo successivamente quando tra 2009 e 2010 recita in film di grande successo al botteghino come Wolfman di Joe Johnston e I fantastici viaggi di Gulliver di Rob Letterman. Nel 2012 prende poi parte al film Looper di Rian Johnson che sicuramente ha riscosso grandissimo successo anche per le innovazioni a livello di regia e di sceneggiatura di questa pellicola. Negli ultimi anni ha recitato in Sicario di Denis Villeneuve e Il Cacciatore e la regina di ghiaccio di Cedric Nicolas-Troyan. Anche in televisione ha ottenuto un discreto successo in diverse serie prima di abbandonare definitivamente il piccolo schermo per quello più grande ed emozionante del cinema.

