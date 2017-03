MASSIMO CECCHERINI/ Un primo bilancio della sua Isola (Verissimo, puntata 4 marzo 2017)

MASSIMO CECCHERINI, L’ATTORE OSPITE DELLA TOFFANIN: LA CONFESSIONE SU RAZ DEGAN (VERISSIMO, PUNTATA 4 MARZO 2017) - Nel pomeriggio televisivo di Canale 5 viene proposto all’appassionato pubblico un nuovo appuntamento con la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. In studio tantissimi ospiti tra cui il noto attore e comico Massimo Ceccherini considerato da molti come il principale protagonista delle prime settimane dell’Isola dei Famosi 2017. Un’esperienza a cui lui stesso ha voluto mettere la parola fine autoeliminandosi nel corso della scorsa settimana in ragione di un malessere generale che più volte lo aveva portato a minacciare tale azione e di screzi con alcuni naufraghi tra cui Raz Degan. A proposito dell’attore israeliano nel corso di una video chat riportata da Il Giornale, il comico toscano ha raccontato come Raz Degan sia ancora innamorato di Paola Barale, peraltro intervenuta nell’ultima puntata serale del reality per dare man forte all’ex compagno sottolineando: “Noi ci siamo amati e ci ameremo per sempre. Raz è l’amore della mia vita”.

MASSIMO CECCHERINI, L’ATTORE OSPITE DELLA TOFFANIN: IL PRIMO BILANCIO DELLA SUA ISOLA (VERISSIMO, PUNTATA 4 MARZO 2017) - Nel corso della stessa video chat, Ceccherini ha parlato della propria esperienza sull’Isola facendo una sorta di bilancio ed inoltre del suo rapporto con il rapper Moreno che di fatto ha messo in moto il meccanismo che ha portato Ceccherini alla decisione di autoeliminarsi: “Vedere Moreno attaccato da tutti in puntata per quello che è successo con Raz Degan mi è dispiaciuto. Mi sento veramente quasi come suo padre. Gli voglio molto bene e lo perdono”. Per quanto concerne il suo bilancio sull’Isola tenendo presente dell’eliminazione subita dieci anni prima ha sottolineato: ”Avevo già fatto quest’Isola dieci anni fa. Avevo avuto un incidente, avevo sbagliato e mi piaciuto ritornare e continuare. Per non ce l’ho fatta ad arrivare fino in fondo, sono contento così”. Insomma, un Ceccherini che si è detto contento di quello che è riuscito a fare nel corso di questa esperienza mediatica anche se ha lasciato una piccola delusione personale per non essere andato fino in fondo, gettando la spugna anzitempo. Di certo ne sapremo di più quest’oggi a Verissimo.

© Riproduzione Riservata.