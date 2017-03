MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed. 6 anticipazioni e news: Valerio sarà il vincitore? (Oggi, 4 marzo)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6 ANTICIPAZIONI E NEWS: SARA’ VALERIO IL VINCTORE? – La finalissima di Masterchef Italia 2017 si avvicina. Giovedì 9 marzo, a giocarsi il titolo di Masterchef Italia 2017 saranno Cristina, Valerio e Giada. Sulla carta, i pronostici sono tutti dalla parte della ricciolina, giudicata dal pubblico la più elegante e sempre all’altezza della situazione ma, secondo Alida Gotta, finalista della scorsa edizione del talent show culinario, a trionfare sarà Valerio. Secondo il parere di Alida, a giocarsi il grembiule più importante saranno Cristina e Valerio anche se alla fine trionferà Valerio. Quali sono i motivi di tale pronostico? “Credo che una finale di due ragazze sarebbe un doppione dell’anno scorso. Gloria è meno brava di Cristina, quindi vedo la finale così”, afferma Alida ai microfoni de La Repubblica che poi svela quanto conti la fortuna e la personalità dei concorrenti – “La fortuna conta molto. E io ne ho avuta tanta in diverse occasioni. Il talento a volte non basta. Per esempio durante la prova sullo street food io, che non sapevo come e cosa cucinare, sono andata male. Ma c’è stato chi è andato peggio di me. La personalità, poi, è fondamentale. Tra i concorrenti della mia edizione penso fosse bravissima Laura, ma era troppo timida. Non ha avuto modo di farsi capire dai giudici né dai telespettatori”. Sarà, dunque, davvero Valerio il vincitore di Masterchef Italia 2017?

© Riproduzione Riservata.