MICHELE BRAVI / Dall’Ariston al salotto della Toffanin (Verissimo, puntata 4 marzo 2017)

MICHELE BRAVI, IL CANTANTE OSPITE DELLA TOFFANIN: LA NUOVA GENERAZIONE DI ARTISTI (VERISSIMO, PUNTATA 4 MARZO 2017) – Nel pomeriggio televisivo di Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il rotocalco Verissimo condotto da Siliva Toffanin. Uno degli ospiti più attesi di questa puntata è il cantante Michele Bravi reduce dall’esperienza sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Sarà l’occasione giusta per parlare dell’esperienza nella kermesse musicale e fare anche un bilancio sulle prospettive della sua carriera, che si preannuncia lunga e produttiva. Le curiosità intorno alla sua figura sono in continua crescita, soprattutto nel panorama di pubblico giovanissimo, con una schiera di fans che lo sostengono durante i suoi impegni e i suoi concerti. Michele Bravi appartiene alla generazione di You Tube, che ha cambiato radicalmente il modo di proporre la musica. Le nuove tecnologie hanno consentito una diffusione più rapida e un rapporto quasi diretto tra chi ascolta e chi interpreta le canzoni.

MICHELE BRAVI, IL CANTANTE OSPITE DELLA TOFFANIN: CON TANTA EMOZIONE SUL PALCO DELL’ARISTON (VERISSIMO, PUNTATA 4 MARZO 2017) – Nelle recenti interviste non ha nascosto l'emozione che lo ha accompagnato sul palco dell'Ariston. Appena gli è arrivata la notizia del passaggio alla fase finale della competizione, è scoppiato in lacrime di fronte alla telecamera che lo riprendeva. La quarta posizione nella classifica finale della categoria dei big per un ragazzo della sua età è un traguardo assolutamente di tutto rispetto, visto anche che si trattava della prima partecipazione al Festival della canzone italiana. Insieme a lui gareggiavano nomi del calibro di Ron, Al Bano e Gigi D'Alessio, che invece sono stati eliminati. Michele Bravi è arrivato a Sanremo dopo essersi fatto conoscere dal pubblico in occasione della trasmissione X Factor, nella squadra che era capitanata dallo stravagante Morgan.Poi ha avuto una collaborazione di primo livello, con la canzone che lo ha portato alla ribalta, intitolata "La vita e la felicità", firmata dal celeberrimo Tiziano Ferro. Nato nel 1994 a Città di Castello, il cantante, a soli 23 anni, si ritrova i riflettori puntati addosso, sia per Sanremo, sia per la vita privata. Infatti ha dichiarato di essersi innamorato di un altro ragazzo. Anche la canzone presentata in concorso intitolata "Il diario degli errori" parla di amore, in modo leggero ma profondamente partecipato.

