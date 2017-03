MICHELLE HUNZIKER/ Video rivelazione: il mio segreto per dimostrare meno di 40 anni

MICHELLE HUNZIKER, VIDEO: LA CONDUTTRICE SVIZZERA RIVELA COME FA A RIMANERE SEMPRE IN FORMA - Michele Hunziker ha svelato il suo segreto per rimanere in forma anche a quaranta anni compiuti di recente e che di sicuro non dimostra per niente. La donna ha parlato a RealPaparazzi.com a cui ha svelato di essere così tonica a causa di tanto e tanto sport perchè non vuole mai rinunciare al buon cibo che secondo lei è uno dei piaceri della vita. La donna sottolinea: "Questa mia passione per lo sport è connaturata alla terra dove sonocresciuta e cioè il Canton Berna. Proprio per la sua morfologia geografica questo posto splendido ti obbliga a fatiche, saliti, fossi, dirupi. Come le camminate in montagna dove si fa tantissima fatica. ma che ti porta a soddisfazioni impagabili. In Svizzera fin da quando siamo a scuola ti impongono due ore al giorno di educazione fisica e ci insegnano la sana competitività nella vita tramite le manifestazioni sportive. Ci spingono a superare i nostri limiti e a non spaventarci di fronte a nulla. Così si impara fino a raggiungere i risultati". CLICCA QUI PER IL VIDEO

MICHELLE HUNZIKER, VIDEO: LA CONDUTTRICE SVIZZERA RIVELA COME FA A RIMANERE SEMPRE IN FORMA. LA CARRIERA - Andiamo a ripercorrere in breve la carriera di Michelle Hunziker che di sicuro è molto amata dal pubblico italiana. La conduttrice è nata a Sorengo il 24 gennaio del 1977 e ha quindi compiuto da pochissimo quaranta anni. Inizia la sua carriera negli anni novanta diventano con il suo lato b l'immagine del noto marchio di biancheria intima Roberta. Dopo alcuni anni si sposa con Eros Ramazzotti e da quel momento viene notata e diventa protagonista di diversi programmi televisivi tra cui I cervelloni e soprattutto Colpo di Fulmine che è la prima trasmissione che conduce da protagonista. In carriera ha lavorato in tantissimi programmi toccando il punto più alto con la conduzione di programmi come Zelig tra il 2000 e il 2003, per poi tornare nel 2014, e anche il Festivalbar. Dal 2004 saltuariamente conduce anche il tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia. Michelle Hunziker è stata anche attrice sul piccolo e ul sgrande schermo. Ha recitato in diversi film raccogliendo successo tra il 2007 e il 2009 nei classici cinepanettoni di Natale.

