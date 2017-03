MIKE BIRD/ Di nuovo in sfida, approderà al serale? (Amici 2017, oggi 4 marzo)

MIKE BIRD, IL CANTANTE SI SALVA TRA LE TENSIONI (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - Torna l'appuntamento con Amici di Maria De Filippi, il talent show più famoso della tv. Grande spazio nel programma più apprezzato dai giovani, nell'edizione di quest'anno, è dato a Mike Bird, cantante, che continua a far parlare di sè e ogni volta attira su di sè numerose polemiche. Nella puntata di sabato 25 febbraio, Mike è stato al centro di molte critiche, soprattutto da parte di Carlo Di Francesco, il professore di canto della scuola. Questi ha accusato Mike di mancare di etica, avendo scelto di sfidare i suoi compagni con brani che, platealmente, mettevano loro in difficoltà e invece esaltavano lui stesso. Ha peccato di presunzione e questo suo atteggiamento è stato punito. Infatti, la sfida contro Michele si è rivelata un flop per Mike Bird, perdendo al primo turno. La sua permanenza, nella scuola, è stata salvaguardata solo dal fatto che la corsa di Michele è stata frenata da Riccardo. Mike Bird, quindi, si sta trovando in una situazione molto difficile, attirando su di sè anche i giudizi critici dei suoi compagni e dei professori, tanto da portarlo a fare una scelta molto importante.

MIKE BIRD, LA SCELTA CHE FA DISCUTERE (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - Dal daytime di questa settimana di Amici Di Maria De Filippi è emersa una scelta molto importante da parte di Mike Bird e cioè restare in panchina con Federica durante il prossimo appuntamento pomeridiano del sabato. Questo, infatti, permetterà a altri loro compagni di esibirsi e farsi conoscere meglio dal pubblico. Tuttavia, la loro decisione non è stata ben vista da Michele e Giada e all'inizio della settimana molti si sono scagliati contro di lui. Infatti, Michele ha tacciato Mike Bird di superiorità e la stessa Giada si è detta decisa a volersi sì esibire ma solo per merito e non per carità. Oltre a questi momenti di tensione, abbiamo potuto vedere le prove di Mike. Il ragazzo è seguito da Carlo Di Francesco, proprio colui che lo ha maggiormente attaccato nella scorsa puntata. Il professore vuole sottoporre il ragazzo a una scommessa e cioè un pezzo con la chitarra acuistica: dovrà cantare Comunque Andare di Alessandra Amoroso. Di Francesco ha incintato Mike a stravolgere completamente la versione della canzone che conosciamo e farla sua. Rientrato in sala dopo il discorso col maestro, Mike si è messo subito a studiare.

MIKE BIRD, PRONTO A UN'ALTRA SFIDA (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - Nel nuovo appuntamento di Amici vedremo come se la caverà Mike Bird con il brano dell'ex vincitrice del talent. Inoltre, lui è uno degli sfidanti di Shady, la quale ha deciso di gareggiare con lui, Riccardo e Lo Strego per giocarsi l'accesso al serale ed ha indicato proprio in Lo Strego il candidato da eliminare. Nel frattempo, quello che è certo, è che Mike Bird deve sicuramente far fronte agli sbagli fatti nelle puntate precedenti e tornare ad essere umile e ben disposto nei confronti degli altri, proprio come detto da Carlo Di Francesco. Riuscirà la scommessa del professore a riabilitare il giovane cantante? Inoltre, per gli amanti del gossip, c'è da dire che Mike e Shady potrebbero presto fare una rivelazione clamorosa: i due starebbero insieme.

