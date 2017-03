MILLY CARLUCCI/ E' lei la ballerina per una notte! (Ballando con le stelle, 4 marzo 2017)

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE DELLO SHOW DI RAI 1: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Sabato 25 Febbraio ha preso il via la nuova stagione del programma serale di Rai 1 Ballando con le Stelle, che vede esibirsi in pista personaggi dello spettacolo, della televisione e del cinema, tra piroette, salti e lustrini: come sempre, perfetta padrona di casa è Milly Carlucci che con grande grazia e simpatia conduce la trasmissione assieme a Paolo Belli e tutta la sua banda. Milly Carlucci in questa prima puntata accoglie i telespettatori da casa con garbo e calore, e per questo primo episodio si mostra particolarmente felice ed emozionata, tant'è che conferma lei stessa di avere le gambe che le tremano: dopo aver rotto il ghiaccio, la storica conduttrice italiana inizia col presentare ad una ad una tutte le coppie in gara, tra cui spiccano alcuni personaggi molto celebri come Alba Parietti e Giuliana De Sio, Fausto Leali e Anna Galiena, e i maestri di ballo di sempre che oramai sono divenuti storici tra cui Raimondo Todaro, Samanta Togni, Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale e Samuel Peron. Dopo aver accolto la giuria e i vari opinionisti, si aprono le danze con la giornalista Anna La Rosa, che Milly presenta con molto garbo e rispetto, trattandosi oltretutto di un personaggio importante delle redazioni di cronaca e dei rotocalchi politici quotidiani. Anche nei momenti di polemica, Milly Carlucci sa tenere testa agli eventuali momenti di difficoltà con il suo noto aplomb, sapendo smorzare con un sorriso e con un gesto gentile: ad esempio nel momento in cui Giuliana De Sio e Alba Parietti esprimono le loro paure e il loro dispiacere per una giuria troppo severa, Milly sa confortarle e spronarle per farle riacquistare l'originario entusiasmo.

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE DELLO SHOW DI RAI 1: LE POLEMICHE (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Sono molti anni che Milly Carlucci conduce questo fortunato varietà del sabato sera, e ogni anno si dimostra elegante e raffinata, divertente e divertita e molto affiatata con tutta la sua allegra banda. In questa puntata, dove sono successe le prime polemiche, la conduttrice italiana è riuscita a tenere a bada i malumori degli aspiranti ballerini e le critiche della sarcastica ed arguta giuria: Milly sa giostrarsi con molta intelligenza, e i toni non assumono mai volumi elevati e sgradevoli. La sua abilità è confermata con personaggi a volte particolarmente acidi e mordaci come Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, che con le loro battute irriverenti spesso riescono a innervosire i concorrenti.

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE DELLO SHOW DI RAI 1: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Nella puntata di questa sera, gli appassionati del programma si aspettano una Milly ancora più frizzante ed effervescente, e per questo secondo appuntamento ci si augura un abito colorato, rosso fuoco, di glitter, in linea con il suo spirito gioioso: il nero della prima puntata ha mostrato una Milly troppo discreta per i gusti dei fan della trasmissione!

