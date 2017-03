Michele Perniola / Arriverà al serale del talent? (Amici 2017 oggi, 4 marzo)

MICHELE PERNIOLA, L’ALLIEVO NEL TALENT DI CANALE 5: ''LA CURA'' DI FRANCO BATTIATO (AMICI 2017 OGGI, 4 MARZO) - In questa settimana, Michele Perniola ha avuto la possibilità di partecipare ad una lezione molto importante, con Boosta, uno dei componenti del gruppo dei Subsonica e allo stesso tempo uno dei professori più di avanguardia dell'intero corpo docenti: in questa lezione, Michele si sfoga cantando un pezzo soul e ritrova se stesso cercando di interpretare un brano fondamentale della musica italiana, La Cura di Franco Battiato. Grazie ai suggerimenti di Boosta, che gli consiglia dei trucchi su come affrontare la canzone, il ragazzo trova un momento per scavare in se stesso e ritrovare motivazione: la lezione termina con un abbraccio tra professore ed allievo, un momento simpatico e leggero che dimostra quanto basti poco per riconciliarsi con se stessi e con il mondo circostante. Durante i momenti di relax, Michele interagisce a fatica con i compagni Mike Bird e Federica, e si creano incomprensioni e motivi di litigio anche pesanti: il concorrente si sente messo da parte ed è irritato di non riuscire ad esibirsi da molte puntate.

MICHELE PERNIOLA, L’ALLIEVO NEL TALENT DI CANALE 5: LE SUE DOTI CANORE (AMICI 2017 OGGI, 4 MARZO) - Michele Perniola è da poco entrato nella scuola di Amici, e ha avuto poco tempo per farsi conoscere per le sue abilità canore, la sua sensibilità e le sue doti interpretative. Prima di Amici, ha fatto altre esperienze artistiche come ''Ti lascio una canzone'', il ''Festival Eurovision'' e la fiction ''Braccialetti Rossi'': il suo stile è di respiro internazionale, ha radici nel blues e nella soul music, ma in questo periodo si sta sviluppando esplorando il panorama italiano di Alex Brizzi, Pino Daniele e il maestro Franco Battiato. Un timbro fresco e giovane che può giocare a favore per questo concorrente, che sa regalare delle emozioni autentiche anche con l'ausilio del movimento e dell'energia.

MICHELE PERNIOLA, L’ALLIEVO NEL TALENT DI CANALE 5: ARRIVERA' AL SERALE? (AMICI 2017 OGGI, 4 MARZO) - In questa puntata di sabato 4 Marzo, Michele Perniola dovrà essere schierato dai suoi compagni e dalla sua squadra, se vorrà esibirsi e farsi sentire: solo in questo modo potrà sfogarsi e dimostrare la sua motivazione. Se i docenti accetteranno la proposta di Mike Bird e Federica, che siederanno volontariamente in panchina per dare agli altri la possibilità di cantare, finalmente Michele e Giada ritorneranno in pista e avranno una chance in più per convincere e tentare la scalata al serale.

