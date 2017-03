Milly Carlucci vs Alessandra Celentano/ Il volto di Ballando con le Stelle contro Amici di Maria de Filippi

Milly Carlucci bacchetta Amici di Maria De Filippi e Alessandra Celentano: le dichiarazioni a Tv Talk (oggi 4 marzo 2017) - Hanno fatto molto discutere nel corso dell'ultima settimana le dichiarazioni fatte da Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi. Il suo dire ad una ballerina alleva della scuola, Vittoria Markov, di essere in "sovrappeso" ha sollevato polemiche che hanno fatto il giro del web e non solo. Se ne parla infatti anche oggi, nel corso della trasmissione Tv Talk che ospita (in collegamento) la conduttrice Milly Carlucci. La rivale diretta del sabato sera di Maria De Filippi svela la sua opinione sulle dichiarazioni fatte dalla Celentano alla ballerina e bacchetta chiaramente l'insegnante di danza. "Noi di Ballando con le Stelle lavoriamo sul concetto opposto, cioè qualunque sia la tua forma fisica vai e fai. Intanto perchè facendo attività fisica sicuramente migliorerà salute e forma fisica e poi perchè non ci possono essere barriere, perchè allora se uno non ha il quoziente di intelligenza massimo non entra a scuola? Ognuno ha il suo percorso che farà a secondo delle sue possibilità, significa essere inclusivi piuttosto che cacciare fuori chi in base a qualche metro di giudizio non rientra in certi canoni".

Milly Carlucci bacchetta Amici di Maria De Filippi e Alessandra Celentano, ma non è la sola: tutti a favore di Vittoria Markov - La posizione presa da Milly Carlucci, intervistata a Tv Talk, è insomma totalmente opposta a quella palesata la scorsa settimana da Alessandra Celentano nel corso dello speciale di Amici. Se comunque c'è dan sottolineare che Amici e Ballando con le Stelle sono due programmi totalmente diversi e che affrontano la danza in maniera differente, c'è allo stesso tempo da sottolineare che le lacrime di Vittoria - causate appunto dalle dichiarazioni della Celentano - hanno smosso molto l'opinione pubblica, causando anche l'intervento del Movimento 5 Stelle. L’Onorevole Silvia Chimienti ha infatti ritenuto necessario portare all'attenzione della De Filippi una mozione da molti condivisa: "Cara Maria, le parole di Alessandra Celentano sono di per sé inaccettabili e vergognose, ma altrettanto inaccettabile è che tu non abbia preso le difese della ballerina invitando la Celentano ad abbandonare la trasmissione ma al contrario abbia minimizzato" ha scritto la deputata.

