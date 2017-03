NATHALIE CALDONAZZO/ Reduce dall’esperienza sull’Isola dei Famosi (Verissimo, puntata 4 marzo 2017)

NATHALIE CALDONAZZO, L’ATTRICE OSPITE DELLA TOFFANIN: LA SUA ESPERIENZA SULL’ISOLA (VERISSIMO, PUNTATA 4 MARZO 2017) - Tra poche ore va in onda su Canale 5 un nuovo ed imperdibile appuntamento con la trasmissione Verissimo condotta come consuetudine da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti che si accomoderanno nel suo salotto televisivo c’è anche la nota attrice e showgirl Nathalie Caldonazzo. Quest’ultima è reduce dall’esperienza vissuta in questa edizione 2017 del reality l’Isola dei Famosi che l’ha vista prematuramente eliminata dopo la seconda settimana. La showgirl una volta rientrata a Milano ha parlato a 360 gradi di quanto accaduto sull’isola ubicata nei mari dell’Honduras, ed in particolare parlando degli screzi avuti con Nancy Coppola. Come riportato dal quotidiano Il Giornale, la Caldonazzo ha sottolineato: “È un gioco di strategie e deve vincere qualcuno. Non sono amicizie sincere, alla fine ci si odia proprio. Ma per cosa? Se vai a vedere è un premio di 100 mila euro, di cui la metà la devi dare in beneficenza e tolte le tasse forse 35 mila euro. Non mi cambiano la vita e voglio rimanere come sono. Fosse un milione di euro magari ti do pure una coltellata, no scherzo, però avrebbe più senso”.

NATHALIE CALDONAZZO, L’ATTRICE OSPITE DELLA TOFFANIN: BIOGRAFIA (VERISSIMO, PUNTATA 4 MARZO 2017) - Nathalie Caldonazzo è nata a Roma nel 1969 da mamma ballerina di origini olandesi e papà imprenditore romano. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo ha iniziato nelle vesti di modella per poi collaborare con alcune trasmissioni televisive come Stasera Lino e Fantastico 10 come ballerina. La notorietà arriva per la sua storia d’amore con il celebre ed indimenticato artista napoletano Massimo Troisi al quale è rimasto al proprio fianco fino alla sua prematura morte avvenuta nell’anno 1992. Nel 1989 aveva esordito nel mondo del cinema nel film Fratelli d’Italia per la regia di Neri Parenti per poi recitare in tante altre pellicole di buon livello come Abbronzatissimi di Bruno Gaburro, Paparazzi di Neri Parenti e Quando si diventa grandi di Massimo Bonetti. In televisione ha preso parte alle serie Positano, Anni 60, Maria Maddalena, CentoVetrine e Rex in un solo episodio. Tra i programmi tv che l’hanno visto come protagonista ricordiamo Gran Caffè, Il Ribaldone e Saloon.

