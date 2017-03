NCIS - LOS ANGELES 8 / Anticipazioni puntata 4 marzo 2017: Kensi in coma, Hetty rischia il carcere!

NCIS - LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, sabato 4 marzo 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Il gioco di Hetty". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Hetty (Linda Hunt) ed il resto della squadra che è rimasta alla base, devono fare i conti con le pressioni della task force. Cercano di fare di tutto per impedire che Callen (Chris O'Donnell), Sam (LL Cool J), Kensi (Daniela Ruah), e Deeks (Eric Christian Olsen), vengano localizzati, ma il leader rivale non si lascia sfuggire nulla. Affronta quindi Hetty e le ricorda che le sue azioni, per quanto protettive nei confronti della propria squadra, potrebbero in realtà provocare dei danni. Intanto, Nell (Renée Felice Smith) e Eric (Barrett Foa) cercano di supportare a distanza il team, mentre Callen e gli altri raggiungono una località della Siria molto pericolosa, vicina ai bombardamenti provocati dai ribelli. Anche Granger (Miguel Ferrer) è molto teso, soprattutto quando Duggan (Jackson Hurst) limita l'accesso al sistema ed estromette la squadra di Hetty da ogni intervento da remoto. Durante il volo, Deeks e Kensi discutono allegramente dei reciproci difetti e di quanto la convivenza abbia permesso di entrare più a contatto con la parte più intima dell'altro. I discorsi vengono però interrotti dall'attacco dei terroristi, che prendono di mira il velivolo e lo fanno precipitare. Callen, Sam e Deeks, così come Asakeem (Sammy Sheik), il ribelle che stanno trasportando, rimangono illesi mentre Kensi viene sepolta da parte delle macerie. L'ex cecchino si trova privo di conoscenza al di sotto della lamiera dell'aereo e per poterla liberare c'è bisogno dell'intervento di tutta la squadra. Una volta liberata, Kensi però non si riprendere. Callen e Sam si accorgono solo in un secondo momento che Asakeem è riuscito a fuggire. Mentre Callen si mette alla riceca del ribelle, Nell e Eric azionano l'allarme antincendio per creare una falla nel sistema informatico ed entrare. Ogni comunicazione è però interrotta dall'incidente aereo ed hanno bisogno di un drone. Informando Hetty, Granger nota che si sta comportando come se fosse sconfitta e non le lascia il tempo per ergersi a martire, dato che la priorità del momento è recuperare la squadra dal territorio nemico. Nel frattempo, i ribelli si avvicinano sempre di più alla squadra, mentre Callen, dopo una colluttazione, riesce a recuperare Hakeem. I suoi spari attirano tuttavia il resto del gruppo. Grazie all'occhio vigile di Eric, la squadra riesce ad uccidere i ribelli con l'uso del drone, mentre Hetty decide di confessare di essere la talpa per impedire che i suoi uomini vengano presi di mira. Mentre la leader viene arrestata, Deeks e Sam trasportano Kensi nell'ospedale militare, ma le sue condizioni sono gravi e deve essere sottoposta d'urgenza ad un intervento.

NCIS - LOS ANGELES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 4 MARZO 2017, EPISODIO 3 "IL GIOCO DI HETTY" - Nel nuovo episodio di NCIS: Los Angeles 8, la squadra si ritroverà divisa ad affrontare varie problematiche. In ballo non c'è infatti soltanto il posto di Hetty, volata a Washington con Duggan pr risolvere la quesstione della talpa. Kensi infatti non si è ancora risvegliata dal coma, nonostant el'inteervento a cui è stata sottoposta sia andato a vuon fine. Facile immaginar ein quale grave stato si trovi anche Deeks, chce in pochi attimi potrebbe perdere l'amore della sua vita ela possibiltà di ssposare la donna che ama. Una serie di canzoni strappalacrime ci accompagneranno all’interno del turbamento di Deeks, mentre la squadra è preoccupata anche per il futuro dello stesso NCIS. Tuttavia, sembra che Hetty abbia nella manica un asso molto importante. La busta che ha mostrato a Duggan ed in cui dovrebbe esserci la sua confessione, potrebbe nascondere in realtà tuttt’altro.

