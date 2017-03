Nina Moric è incinta?/ Salta il matrimonio con Luigi Mario Favoloso: un figlio in arrivo?

NINA MORIC & LUIGI MARIO FAVOLOSO, MATRIMONIO RIMANDATO: UN FIGLIO IN ARRIVO PER L'EX DI FABRIZIO CORONA? - Nina Moric rimanda le nozze con il fidanzato Luigi Mario Favoloso, ma l'amore procede comunque a gonfie vele. L'indiscrezione è stata riportata dal settimanale Oggi, secondo cui la coppia è più propensa all'idea di avere un bambino e quindi potrebbe posticipare il matrimonio, che tra l'altro aveva smentito ad ottobre. Pare che Nina Moric abbia espresso il desiderio di diventare nuovamente madre: nel 2002, infatti, ha dato alla luce Carlos Maria, nato dalla relazione con Fabrizio Corona. «I due piccioncini starebbero pensando di allargare la famiglia» scrive Oggi. La modella e showgirl sarebbe, dunque, pronta a regalare un fratellino o una sorellina al suo primogenito. Da mesi si vociferava di possibili nozze tra la bella croata e l'imprenditore napoletano, più giovane di lei di quasi dodici anni, ma le priorità della coppia sono cambiate. A lasciarlo intende è stato lo stesso Luigi Mario Favoloso, titolare di una ditta di import/export di tessuti e modello nel tempo libero. Intervenuto ai microfoni di Novella 2000, ha dichiarato: «Sono cose belle della vita che non si escludono mai...». Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni: non ci sono conferme sul fatto che Nina Moric sia in dolce attesa. E allora chissà se quest'estate sfoggerà il pancino... Nina Moric torna a far parlare di sé, ma questa volta per una questione che riguarda la sua vita privata. Dolci novità in arrivo?

