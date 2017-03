ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN/ L’atleta paraolimpico come se la caverà? (Ballando con le stelle, 4 marzo)

ONEY TAPIA E VEERA KINUNNEN, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: IL BOOGIE WOOGIE (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Oney Tapia è l'atleta che più ha sorpreso nella prima puntata di questa stagione di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 25 Febbraio su Rai 1: il concorrente italo - cubano ha emozionato tutti con la sua storia appassionata, esibendosi poi con la sua maestra Vera Kinnunen in uno spassoso Boogie Woogie. Nato all'Havana, l'atleta trova in Italia lavoro come giardiniere, ma un brutto giorno di cinque anni fa, perde la vista a casa di un incidente durante la sua professione: da qui, l'urgenza e la voglia di cambiare, di rinascere. Oggi Oney Tapia è un atleta paraolimpico specializzato in lancio del peso e getto del disco, e ha regalato al nostro Paese l'oro e parecchie soddisfazioni. Durante l'esibizione del suo Boogie Woogie, Oney Tapia ha fatto divertire con la sua innata simpatia e scatenandosi nel ballo in modo molto emozionante: giudizi positivi per l'atleta, che ha dimostrato come la musica si possa sentire con il cuore.

ONEY TAPIA E VEERA KINUNNEN, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: A PASSO DI MUSICA (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Oney Tapia è la dimostrazione vivente che con l'entusiasmo e la motivazione si possano spostare le montagne e superare le difficoltà: la sua storia appassionante rivela concretamente come sia possibile imparare una coreografia di ballo utilizzando i movimenti e il tocco dei gesti: in sala prove, infatti, Oney e la sua maestra Vera interagiscono toccandosi reciprocamente e scambiandosi vicendevolmente dinamiche e movimento. In questa maniera il concorrente, pur non vedendoci con gli occhi, riesce a vedere con la gestualità e sentire con l'ausilio della musica i passi giusti da realizzare. Con questo spirito e il carattere solare cubano pieno di energia, Oney Tapia ha tutte le carte in regola per proseguire nella gara con risultati eccellenti, grazie anche alla collaborazione della sua maestra speciale, la svedese Vera: com' è facile abbattere i muri, le lingue e le culture, come sottolinea il giurato Fabio Canino comunicazione e affiatamento prima di ogni cosa!

ONEY TAPIA E VEERA KINUNNEN, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: COSA BALLERANNO?(BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017)Nella puntata di questa sera di Ballando con le Stelle, gli appassionati del programma si aspettano di emozionarsi ancora con i balli di Oney Tapia e di Vera Kinnunen, e di vedere scoppiare il fuoco tra i due, in balli sensuali e intriganti come un tango, o una bachata latina: il pubblico femminile, e non, sicuramente avrà apprezzato l'avvenenza fisica del concorrente, ma soprattutto il suo grande cuore, la solarità e il calore tipicamente cubani. Azúcar!

