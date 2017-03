Oroscopo Paolo Fox 2017 di oggi 4 marzo a LatteMiele, previsioni per i segni Scorpione, Ariete, Leone

PAOLO FOX, OROSCOPO DI OGGI 4 MARZO 2017 A LATTEMIELE: LE PREVISIONI DEL GIORNO - Torna protagonista su LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle Paolo Fox che ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi sabato 4 marzo 2017. L'Ariete vivrà un weekend molto importante per i contatti che verrà a stabilire sia dal punto di vista sentimentale che da quello dell'amicizia. E' un momento interessante proprio per conoscere persone e per approfondire rapporti che in questo momento sono ancora in fase embrionale. Il Toro invece vive alla ricerca di una serenità che sta mancando ormai da un po' di tempo. Durante la Primavera potrebbe arrivare il partner che si aspetta ormai da troppo tempo. I Gemelli vivranno dei giorni interessanti anche se ci sono ancora dei piccoli problemi di lavoro da risolvere e che potrebbero dare la possibilità di mettere una marcia in più. Il Cancro sta vivendo una situazione di recupero e di dubbi da un momento un po' particolare, c'è comunque l'interesse a sfogarsi dopo alcune delusioni che bruciano ancora.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: due giornate importanti per i viaggi, per i contatti, per l'amore e per le amicizie. In questo momento sta ingranando la marcia e sta andando forte, però può esserci qualche dubbio. Preferisce tentare e non riuscire piuttosto che non tentare.In amore attenzione a non lasciare una strada già tracciata per una un po' scoscesa. Toro: giornata importante alla ricerca della serenità. Si sta per avvicinare una primavera molto importante e con il partner giusto affianco si possono fare grandi scelte per il futuro. Chi lavora molto vuole ritrovare tranquillità in famiglia e in amore. Ha deciso di diventare ostinato e in questi giorni sta diventando irreprensibile. Dal punto di vista fisico ha bisogno di un po' di tranquillità. Gemelli: c'è un fine settimana interessante anche se non sono del tutto superati i problemi di lavoro. Tutto quello che è nato negli ultimi due o tre mesi va un po' rivisto, non accantonato ma vanno studiate nuove strategie. I sentimenti vivono un momento di forza, per cui in questo periodo i gemelli sono attratti da più persone. La curiosità è la molla che spinge questo segno a fare incontri anche part time o in altre città. Cancro: sta vivendo una situazione di riabilitazione ma anche di dubbio. Non sarebbe male se riuscisse a stare con una persona con cui può confidarsi e sfogarsi. Chi ha avuto una crisi deve capire se al suo fianco ha la persona giusta oppure no. È un momento in cui bisogna allontanare anche piccoli problemi che nascono dalle relazioni sociali. Nel lavoro sta aspettando risposte. Leone: Venere, Marte, Luna, Saturno, e Giove sono favorevoli perciò qualcosa si sta aggiustando. È più facile fare incontri e desiderare le persone. L'astrologo consiglia di non vivere sempre attaccati al telefonino e basarsi sui consensi ricevuti via mail o via internet. Vergine: ,olto interessante questo periodo per le grandi posizioni che si possono raggiungere, in particolare questa giornata di sabato vede delle perplessità anche sotto il profilo fisico. Non è escluso che qualcuno sia un po' stanco. Deve cercare di stare sereno e non fare sforzi. Bilancia: alcune persone che non sono sposate potrebbero concedersi un amore più sulla carta che nella realtà. Deve cercare rapporti tranquilli. Chi convive da tempo deve mettere a posto alcune questioni quindi anche i rapporti con i parenti sono da gestire con molta attenzione. Possono esserci questioni di soldi da mettere in chiaro. Gli amori che nascono ora sono strani e difficili da gestire. Scorpione: non c'è più la Luna opposta. Tra oggi e domani bisogna stare cauti nella gestione delle proprietà e del danaro. Chi ha un amore lo mantiene, alcuni possono vivere delle emozioni ma è necessario credere in se stessi. Sagittario: deve fare attenzione alla tensioni che possono nascere in casa. Tutti vogliono ritrovare la volontà e la forza di sperare nel futuro che si perde negli anni. Qualcuno perciò si potrebbe chiudere nei ricordi. Capricorno: riesce a stare da solo per molto tempo prima di trovare il grande amore. L'amore è un po' turbato e potrebbe allontanare una persona che chiede troppo spazio. Acquario: chi la possibilità può approfittare per partire, ma deve stare attento alle questioni di carattere economico. È più forte. Pesci: oggi può nascere qualcosa di turbolento. Attenzione perché oggi è facile perdere le staffe, un po' di prudenza è necessaria per 48 ore anche in amore.

