PABLO MOYANO/ Chi è el tanguero che danzerà con Milly Carlucci (Ballando con le stelle 2017, oggi 4 marzo)

PABLO MOYANO, CHI È IL TANGUERO CHE DANZERÀ CON MILLY CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 4 MARZO) -Pablo Moyano: è questo il nome del tanguero che oggi danzerà con Milly Carlucci, la presentatrice di Ballando con le Stelle 2017 che in questo sabato su Rai Uno vedremo nelle vesti di "ballerina per una notte". Ma chi accompagnerà la mitica Milly? Come si legge sulla pagina Facebook dedicata a Pablo Moyano e alla collega Roberta Beccarini, parliamo di un ballerino professionista di tango argentino di fama internazionale, che assieme alla propria partner viene riconosciuto in tutto il mondo per il suo "stile elegante, essenziale, raffinato, esplosivo ed espressivo". Moyano affianca all'attività di solista quella di coppia e proprio con la Beccarini dal 2012 è entrato a far parte della più importante compagnia di Tango al mondo “Tango X 2” di Miguel Angel Zotto. Quello di Pablo Moyano non è un volto nuovo per il pubblico di Ballando con le Stelle: già nelle edizioni 2014-15 e 2015-16, infatti, è apparso nelle vesti di coach e ospite. Pablo Moyano è attivo anche come docente, dal momento che dirige la sua Scuola “Tango al Piso”, la quale, come si legge sul portale ials.org, "si caratterizza per proporre un metodo di studio chiaro, accurato e ben dettagliato delle basi del Tango degli anni ’50 (Epoca d’oro del Tango). Il metodo è basato in una ricerca meticolosa dell’evoluzione di tutti gli stili più importanti di questa danza popolare per avvicinare gli allievi alla cultura e alle radici di questo ballo di improvvisazione". Questa sera, durante la puntata di Ballando con le Stelle 2017, riuscirà a condurre con sicurezza un'allieva d'eccezione come Milly Carlucci?

