PEPE REINA E DRIES MERTENS/ I due calciatori ospiti da Maria De Filippi (C’è posta per te, 4 marzo 2017)

PEPE REINA E DRIES MERTENS, I DUE CALCIATORI OSPITI NEL VARIETA’ DI MARIA DE FILIPPI (C’E’ POSTA PER TE, 4 MARZO 2017) - Questa sera, sabato 4 marzo nuovo appuntamento speciale a C'è posta per te, il people show di Canale 5, da anni ormai padrone assoluto della prima serata del sabato italiano. Ospiti della puntata due calciatori del Napoli: Pepe Reina e Dries Mertens. Lo spagnolo ed il belga faranno da contorno all'ennesima storia raccontata all'interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi, reduce dall'esperienza all'ultima edizione del Festival di Sanremo, dove ha ricevuto consensi unanimi di pubblico e critica. Per Reina e Mertens si tratta della prima volta come ospiti in una trasmissione della De Filippi.

PEPE REINA E DRIES MERTENS, I DUE CALCIATORI OSPITI NEL VARIETA’ DI MARIA DE FILIPPI: ULTIME NOTIZIE (C’E’ POSTA PER TE, 4 MARZO 2017) - Sia Reina che Mertens arrivano dalla batosta dello Juventus Stadium di Torino nella semifinale di andata di Coppa Italia contro i bianconeri. La vittoria per 3-1 della squadra di Allegri non ha fatto altro che riaccendere l'antica rivalità fra le due tifoserie. Da una parte, i tifosi della squadra azzurra si schierano apertamente contro l'operato dell'arbitro Valeri, reo di aver concesso due rigori inestitenti ai campioni d'Italia, e di non aver fischiato un penalty su Albiol, dopo il contatto con un giocatore avversario, contatto che era passibile della massima punizione. Il risultato, nonostante mantenga in piedi la qualificazione alla finale, vede gli uomini di Sarri penalizzati oltremodo per quanto visto sul terreno di gioco. Anche per questo motivo, il ds Giuntoli si è presentato in conferenza stampa al termine della partita chiarendo il silenzio stampa dei partenopei proseguirà, ma era doveroso per la società denunciare quanto accaduto nell'arco dei 90 minuti regolamentari. E intanto sembra già aleggiare lo spettro della Primavera, che De Laurentiis, stando ad alcune fonti giornalistiche, vorrebbe schierare nel match di ritorno che si disputerà tra un mese al San Paolo come forma di protesta contro la Figc. Lo stesso Pepe Reina è stato uno dei protagonisti degli episodi contestati dalla società partenopea all'indirizzo di Valeri. Quest'ultimo, nonostante Reina avesse toccato prima la palla con la mano, ha fischiato ugualmente calcio di rigore per l'atterramento di Cuadrado. 'Un fallo inesistente', così l'ex estremo difensore del Liverpool ha commentato l'episodio a fine partita, dicendo apertamente che il risultato della partita dello Stadium di Torino è stato fortemente condizionato dalle decisioni prese dall'arbitro. 'Tutta Italia ha visto', così Reina ha rincarato la dose al termine del suo intervento, durante il quale ha anche voluto sottolineare come l'intervento falloso su Albiol sarebbe dovuto essere sanzionato dall'arbitro con un calcio di rigore a favore della sua squadra. Continua intanto a tenere banco il rinnovo del contratto di Mertens. Negli ultimi giorni di febbraio si è arrivati quasi ad un punto di contatto, anche se la soluzione non è ancora definita. Il falso nueve belga dovrebbe rinnovare con il club di De Laurentiis fino al 2021, con uno stipendio da 3 milioni di euro.

PEPE REINA E DRIES MERTENS, I DUE CALCIATORI OSPITI NEL VARIETA’ DI MARIA DE FILIPPI: LA BIOGRAFIA (C’E’ POSTA PER TE, 4 MARZO 2017) - Reina è nato a Madrid il 1982. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ha vestito le maglie di Villarreal, Liverpool e Napoli. Con la Nazionale spagnola ha vinto un campionato del mondo e due Europei. Mertens è nato 29 anni fa a Lovanio, Belgio. Fino al 2013 gioca in Eredivisie, cambiando 3 squadre, fino a trovare la consacrazione al Psv. Nell'estate 2013 lo acquista il Napoli, con cui ha disputato 118 partite segnando 38 gol.

