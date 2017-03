RECTIFY 4 / Anticipazioni puntata 4 marzo 2017: l'onda della colpevolezza abbandonerà mai Daniel?

RECTIFY 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, venerdì 10 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di Rectify 4, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Bob & Carol & Ted Jr & Alice" e "Chiedilo a Roger". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Dagget (J.D. Evermore) informa la famiglia di Hanna riguardo agli ultimi sviluppi, ma non può confermare che Trey sia veramente l'assassino. Il fratello sottolinea come la madre non abbia smesso un solo attimo di addolorarsi per la tragedia, per cui inutile che lo Sceriffo cerchi di mitigare le emozioni. Nel frattempo, le cose fra Teddy (Clayne Crawford) e Tawney (Adelaide Clemens) sembrano essersi appianata. In particolare, i due si confrontano sul piano emotivo, come forse non hanno mai fatto fino a quel momento. Quella sera, Ted (Bruce McKinnon) e Amantha (Abigail Spencer) hanno l'occasione di parlare durante un tragitto in auto, dovuto ad un guasto alla macchina della donna. Intanto, Teddy raggiunge Janet (J. Smith-Cameron), che sta preparando una torta per Daniel (Aden Young). La matrigna vuole infatti fare una sorpresa al figlio, sicura che il suo dolce preferito lo potrà rendere felice. E' convinta anche che Teddy stia dimostrando un forte coraggio, visto che ha deciso di intraprendere la terapia con Tawney. Gli rivela anche che Jared (Jake Austin Walker) è stato sorpreso a fumare marijuana. Poco dopo, rivela anche che Daniel non risponde più alle sue telefonate da tempo. Nello stesso momento, Ted riferisce tutto ad Amantha, invitandola a trascorrere la notte nella casa di famiglia, ma riceve un parziale rifiuto. Più tardi, mentre Jared viene colpito dalla pioggia durante il campeggio, Janet informa Amantha che Trey è uscito di prigione e che può quindi andare a trovare la sua famiglia. Il giorno dopo, Janet propone alla figlia di rimanere a casa con loro per un periodo di tempo. Visto che la sua auto è danneggiata e che il ricambio costerà molto, le propone che un sostegno economico, ma Amantha non è convinta. Una volta rimasti soli, fra Janet e Ted riprendono i discorsi su Daniel. La donna è preoccupata per il figlio, perché teme che gli possa essere successo qualcosa ed annuncia che andrà a Nashville per capire se sta bene oppure no. In modo inaspettato, Teddy si offre per accompagnare Amantha nel suo appartamento, dove la riempie di domande riguardo al vicinato. Le propone infine di scambiarsi di posto: lui starà a casa sua e lei potrà tornare a casa della madre. Confessa poi di non sopportare continuamente la presenza del padre, ma Amantha si rifiuta di pagare metà dell'affitto e poi richiede di pensarci su.

RECTIFY 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 4 MARZO 2017, EPISODIO 3 "BOB & CAROL & TED JR & ALICE" - Nel suo terzo episodio, Rectify 4 ritornerà a discutere della vicenda giudiziaria di Daniel e del coinvolgimento di Trey. Anche se quest'ultimo rientra fra i principali sospettati ed abbiamo visto come in realtà appaia comunque come innocente. La colpevolezza, o meglio l'ombra della stessa, gravita ancora sul capo di Daniel. A questo si aggiunge una poca chiarezza da parte di quest'ultimo riguardo al suo presunto coinvolgimento nella morte di George. I sospetti continuano quindi ad avanzare, nonostante la posizione di Trey. EPISODIO 4 "CHIEDILO A ROGER" - Avendo assistito in diretta, durante la prima stagione, alla morte di George, sappiamo che in realtà Trey Williams è innocente. O almeno fino ad un certo punto, dato che si è macchiato di omertà, aiutando in qualche modo l'amico a sprofondare nel baratro del suicidio. Abbiamo sempre pensato, finora, che George si sia tolto la vita per via del senso di colpa per quanto accaduto a Daniel. E se invece fosse a conoscenza dell'identità del reale assassino di Hanna? Come già successo in passato, torneremo ad occuparci del passato di Daniel, grazie alla nota tecnica del flashback. A differenza dalle occasioni precedenti, ci concentreremo sul momento in cui il protagonista ha avuto il via libera per uscire di prigione.

© Riproduzione Riservata.