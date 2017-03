RICCARDO MARCUZZO/ Imparerà a gestire la tensione? (Amici 2017, 4 marzo)

RICCARDO MARCUZZO, FERMA LA CORSA AL SERALE DI MIKE BIRD (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - Amici Di Maria De Filippi torna il 4 marzo con nuove incredibili emozioni. Uno dei personaggio più amati e controversi di questa nuova edizione del talent è, sicuramente, Riccardo Marcuzzo, il cantante spesso al centro delle polemiche. Come dimenticare le sue lacrime nel corso della puntata pomeridiana del 18 febbraio? Marcuzzo si è disperato per l'uscita dal programma di Alessio, suo grande amico. Tuttavia, non c'è stato il tempo per lasciarsi sopraffare dal dolore dato che Riccardo ha capito di doversi dare da fare per sperare di accedere alla corsa al serale. Rudy Zerbi, dopo averlo criticato, e anche Carlo Di Francesco, hanno riconosciuto i miglioramenti fatti dal giovane. Riccardo, nell'arco di una settimana, si è dimostrato come un'altra persona ed è arrivato a testa alta alla sfida con Mike Bird. Quest'ultimo, dopo aver deciso di gareggiare con Riccardo per tentare l'accesso all'ultima fase del programma, ha visto sfumare il suo sogno proprio a causa di Riccardo che ha bloccato la sua corsa. Riccardo scende in campo anche nel nuovo appuntamento su Canale 5 dato che è stato sfidato da una sua cara amica sconvolgendo tutti.

RICCARDO MARCUZZO, FINITA LA SUA AMICIZIA CON SHADY? (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - In queste ore, i fans di Amici Di Maria De Filippi sono abbastanza basiti per una decisione presa da Shady. La ragazza, infatti, ha deciso di sfidare, tra gli altri, anche Riccardo durante la prossima puntata del programma della sanguinaria. La cantante, infatti, dovrà affrontare tre persone e batterle tutte, come da regolamento, se vuole entrare nella fase serale del talent e Riccardo è uno di questi. Ciò che sorprende è che i due sono sembrati molto vicini nel corso delle settimane, tanto da portare i fans a pensare che tra i due ci fosse una relazione. Ma, a quanto pare, il loro legame sarebbe svanito, forse anche per colpa di Giulia. Quest'ultima non ha mai nascosto il suo interesse per Marcuzzo. Shady, dal canto suo, durante un confessionale è sembrata molto più interessata a proseguire questa esperienza a tutti i costi che alla sua amicizia con Riccardo. Nel frattempo, tutta la classe è stata sottoposto a un test da Rudy Zerbi che ha chiesto loro di dire cosa hanno imparato e cosa devono imparare nel programma.

RICCARDO MARCUZZO, "HO IMPARATO A GESTIRE LA TENSIONE" (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - Amici di Maria De Filippi ritorna con un nuovo appuntamento sabato 4 marzo. Tra gli allievi che si esibiranno troviamo anche Riccardo Marcuzzo. Il giovane, nel recente compito affidato agli allievi da Zerbi, ha confessato di aver imparato a gestire la tensione e la pressione dall'esterno ma anche dentro se stesso. Ha aggiunto di voler imparare a credere sempre di più nei sogni e in se stesso, senza risultare scontato e banale. Con questi presupposti, Riccardo si prepara ad affrontare una delle sfide più difficili della sua esperienza. Quello che è certo è che il ragazzo deve sicuramente tenere a freno la sua sensibilità e impulsività per poter affrontare al meglio la sua esperienza ad Amici. Solo con molta padronanza di sé potrebbe riuscire a sconfiggere Shady e dimostrare ai suoi professori come possa migliorare con molto studio.

