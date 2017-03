Roberta Bruzzone/ È lei la vera sorpresa di questa edizione? (Ballando con le stelle, 4 marzo)

ROBERTA BRUZZONE, LA VERA SORPRESA DI QUESTA STAGIONE(BALLANDO CON LE STELLE, OGGI 4 MARZO) - La nota psicologa e criminologa Roberta Bruzzone è una vera sorpresa all'interno della sala da ballo di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, e ha destato non poche domande, a causa della profonda differenza tra l'ambito di cui si occupa solitamente e lo spirito notoriamente più leggero e svagato del programma. Proprio per questo, l'autoironia, il sarcasmo e l'intelligenza della Bruzzone sono stati una piacevolissima rivelazione e la criminologa si è dimostrata un'ottima opinionista arguta e mordace, al pari di una Selvaggia Lucarelli e di un Fabio Canino: a differenza della giuria, spesso volutamente fuori dalle righe, Roberta Bruzzone ha saputo rimanere al suo posto con pacatezza e prendere la parola con garbo e fermezza, sempre pronta a dire la sua e rispondere alle provocazioni della dinamica del gioco. Roberta Bruzzone, oltre ad essere una donna affermata e bellissima, è molto amata dai social, che spesso utilizzano le sue battute e i suoi sguardi conturbanti per realizzare meme e post divertenti: nella prossima puntata di Ballando con le Stelle gli appassionati del programma si aspettano un'opinionista ancora più agguerrita e simpatica, che possa farsi conoscere dal pubblico da casa non solo per la propria professionalità ma anche per il proprio carattere arguto.

ROBERTA BRUZZONE, ECCO COSA È SUCCESSO UNA SETTIMANA FA(BALLANDO CON LE STELLE, OGGI 4 MARZO) - Sabato 25 febbraio è partita la nuova stagione della gara di ballo più amata da tutti gli italiani, Ballando con le Stelle, il talent di successo condotto da Milly Carlucci assieme al suo staff affiatato. Come tutti gli anni, oltre ai concorrenti aspiranti ballerini, i grandi protagonisti del programma sono i componenti della giuria tra cui Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, e gli opinionisti come Sandro Mayer: quest'anno, oltre al direttore giornalista, un altro personaggio avrà molta visibilità, ovvero la nota criminologa Roberta Bruzzone. La dottoressa è conosciuta al pubblico italiano per aver condotto programmi televisivi dove trattava di delitti, scandali e intrighi della cronaca nera, il tutto condito da uno spirito particolarmente drammatico e noir: per questi lati dello stile, e anche per l'avvenenza fisica e la personalità della Bruzzone, la comica Virginia Raffaele ha deciso di farne un'imitazione ironica e a tratti sarcastica e caricaturale che le è costata diverse denunce. Tornando a Roberta Bruzzone, in questa prima puntata di Ballando con le Stelle ha avuto diverse possibilità di commentare le performance dei concorrenti, come nel caso di Alba Parietti e Giuliana De Sio, trovando sempre il modo di collegarsi al proprio settore e al proprio ambito lavorativo con ironia e capacità di sdrammatizzare: in questa prima puntata ha scherzato con il giudice Mariotto, schernendolo simpaticamente sui suoi ormoni impazziti verso concorrenti particolarmente aitanti, suscitando le risate non solo della conduttrice ma di tutto lo studio.

