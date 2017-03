SANSONE/ Su Italia 1 il film con Judy Greer e Caroline Sunshine

SANSONE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 MARZO 2017: IL CAST - Sansone è il film in onda su su Italia 1 oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 19.25. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata nel 2010 in USA per la regia di Tom Dey. Gli attori presenti nel cast che danno volto ai protagonisti del film sono Judy Greer, Caroline Sunshine, Lee Pace, George Lopez e William H. Macy. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SANSONE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 MARZO 2017: LA TRAMA - Phil è un uomo mite che di mestiere fa il pubblicitario: l'uomo, possiede un alano che si chiama Sansone. L'animale è dolce, ma irrequieto e si caccia sempre nei guai. I disastri che combina Sansone movimentano la vita tranquilla del pubblicitario e creano anche dei danni irreparabili nella sua abitazione, che è sempre disordinata. L'uomo ha anche una bella famiglia, è sposato con Debbie e ha tre figli, che si chiamano Sarah, Brian e Barbara, i quali sono molto affezionati a Sansone. Un giorno, Phil riceva una proposta lavorativa importante, secondo la quale deve trasferirsi in California per essere impiegato in un'azienda che produce dei prodotti per cani. Il pubblicitario non sa se accattare o meno il nuovo lavoro, che gli consentirebbe di guadagnare più soldi, chiede quindi consiglio alla sua famiglia e alla fine decide di accettare l'impiego che gli è stato offerto. Phil, Debbie, Barbara, Brian, Sarah e Sansone si spostano dunque a Orange County. In questo posto l'alano ha molta difficoltà all'inizio nel relazionarsi con i nuovi cani. In contemporanea i rapporti tra Sansone e il gatto di famiglia Carlos continuano a non essere idilliaci. Ad un certo punto, l'alano fa la conoscenza di Milly, che è un tenero pastore austrialano e di Giuseppe, che è un cane nudo cinese, che combina sempre guai, a causa della sua timidezza e della sua insicurezza. Un giorno, Sansone va al parco, dove incontra un altro cane di nome Isabelle. Quest'ultima è un bellissimo collie, che ha un affascinante accento francese. Ammaliato da Isabelle, Sansone se ne innamora perdutamente. L'alano allora decide di conquistarla. A causa della sua cotta per il collie, Sansone entra in competizione con Bosco. Questo cane è molto cattivo e si fa aiutare da due amici, che si chiamano rispettivamente Tuono e Lampo. Sansone dunque intende affrontare Bosco e i suoi compari, per primeggiare nella società dei cani di Orange County e quindi essere ricambiato da Isabelle. Il piano dell'alano lo porta a cacciarsi in guai seri, che lo faranno scontrare con Phil e la sua famiglia. Ad un certo punto, il pubblicitario, a causa dei danni causati dal suo alano, mediterà anche di non tenerlo più in casa. Alla fine però tutto si sistemerà e Sansone potrà continuare a vivere felice con i suoi amabili e teneri padroni.

