SELVAGGIA LUCARELLI/ Quali commenti ci riserverà questa sera? (Ballando con le stelle, 4 marzo 2017)

SELVAGGIA LUCARELLI, L’OPINIONISTA NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: L'ATTACCO AD ALBA PARIETTI (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Sabato 25 Febbraio è ripartito il celebre programma serale del sabato sera, condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, dove personaggi famosi del cinema, della televisione e dello spettacolo si cimentano nella danza sportiva: anche quest'anno, la giuria è composta dai suoi frizzanti componenti, tra cui l'arguta Selvaggia Lucarelli. Il pubblico conosce la giornalista per i suoi articoli irriverenti e sempre pungenti, per l'assiduo lavoro sui social, e per essere stata anche attrice di teatro: all'interno di Ballando, la Lucarelli dimostra un cipiglio molto attivo e la capacità di ironizzare spesso con sarcasmo. In questa prima puntata, tra i suoi giudizi più pungenti, l'attacco ad Alba Parietti, che l'opinionista vorrebbe vedere più umile e sotto da un piedistallo precostituito: Selvaggia Lucarelli biasima Alba di parlare di lei stessa sempre in prima persona, come se fosse un'identità esterna e di livello superiore, quando invece in una gara come questa bisognerebbe rimanere con i piedi ben radicati per terra, ed usarli solamente per muoverli sulla pista da ballo. Un altro appunto interessante è quello rivolto all'atleta Fabio Basile; la Lucarelli è piacevolmente stupita dallo spirito guerriero del ragazzo, ma lo incalza lanciandogli immediatamente una sfida, quello di volerlo vedere in ambiti più gentili e in balli più lenti e calmi.

SELVAGGIA LUCARELLI, L’OPINIONISTA NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: I SUOI COMMENTI PUNGENTI (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Selvaggia Lucarelli è un'opinionista molto arguta, mordace ed irriverente, ma sa essere anche estremamente divertente, in coppia con gli altri due giurati più indisciplinati, Guillermo Mariotto e Fabio Canino: insieme, sanno lanciare doppi sensi, riferimenti piccanti e battute sarcastiche che talvolta graffiano e talvolta sanno stemperare i giudizi più tecnici dell'altra componente della giuria. Selvaggia Lucarelli fa parte della rosa più svagata, quella che appartiene allo spettacolo e alla leggerezza del varietà, e i suoi giudizi sono provocazioni e suggerimenti fatti spesso per strappare un sorriso e smorzare la tensione. Unica nota nolente: pare proprio che la Lucarelli non sappia resistere al fascino dell'uomo prestante, e che spesso i suoi giudizi più pungenti siano riservati ai concorrenti del gentil sesso. Basti ricordare le liti pesanti dell'anno scorso con Asia Argento, e il parere forte in questa puntata verso la performance di Giuliana De Sio, considerata altamente negativa.

SELVAGGIA LUCARELLI, L’OPINIONISTA NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: COME GIUDICHERA' I CONCORRENTI? (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Nella puntata di questa sera di Ballando con le Stelle, l'opinionista Selvaggia Lucarelli dovrà giudicare ancora i concorrenti della gara e ci si aspetta il solito spirito agguerrito e mordace, quasi satirico: quest'anno nel parterre della giuria è presente anche la criminologa Roberta Bruzzone, un'altra donna tosta. Ne vedremo delle belle.

