SERENA DE BARI/ Difficoltà e speranze della nuova arrivata (Amici 2017, oggi 4 marzo)

SERENA, PRIMA ESIBIZIONE PER LA NEW ENTRY (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - Siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, il talent show in onda su Canale 5. In queste ultime settimane c'è stato un vero e proprio stravolgimento e nel programma ci sono state uscite e new entry. Tra queste, quella di Serena De Bari, una giovane cantante di Molfetta. Anche se la ragazza è nella trasmissione da pochi giorni, sta già facendo discutere moltissimo. Innanzitutto, si è dimostrata molto battagliera e l'abbiamo vista confrontarsi duramente con Lo Strego per il fatto di essere stata giudicata inschierabile dai suoi compagni. Ha accusato il cantante di non essere molto maturato in quattro mesi, mentre lei in due giorni è cambiata tantissimo. Un carattere da vero peperino che le ha dato ragione. Nella puntata del 25 febbraio, infatti, Maria De Filippi ha annunciato lo stravolgimento delle decisione prese dai ragazzi e così Serena ha potuto esibirsi. Infatti, è spettata alla comunità di Prova Vodafone decidere tra Serena e Giada chi si dovesse esibire e la decisione è ricaduta su Serena. La ragazza ha affrontato la gara con Mike Bird ma i professori le hanno preferito il giovane.

SERENA, A LEZIONE CON CARLO DI FRANCESCO (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - Quello di Serena De Bari è sicuramente un tour de force all'interno di Amici di Maria De Filippi. Infatti, la ragazza è nel programma da sole due settimane e ogni giorno deve affrontare la diffidenza dei suoi colleghi, che continuano a trattarla come la nuova arrivata che ha usurpato il posto di una loro amica. Tuttavia, Serena sta cercando di dare il meglio di sè e ogni giorno studia con i professori per prepararsi al meglio alle prossime sfide. Sta preparando "Pensiero stupendo di Patty Pravo" insieme a Carlo Di Francesco, il quale però critica la sua perfomance. La accusa di non aver fatto troppo sua la canzone e di essersi persa durante l'esibizione. A volte sembra penetrare il testo e altre volte se ne distacca totalmente. Inoltre, la ragazza sta imparando dizione per cercare di correggere il suo accento di Molfetta.

SERENA, COSA ASPETTARCI DALLA NUOVA ALLIEVA (AMICI 2017, OGGI 4 MARZO) - Anche Serena De Bari si è sottoposta al compito speciale assegnato agli allievi da Rudy Zerbi. La ragazza ha rivelato di aver imparato ad avere più autostima ed essere riuscita a leggere dentro di sè. Ha aggiunto di voler trovare la sua strada e di volersela cavare con le sue forze quando non ci sarà nessuno a farlo. Sicuramente, nelle prossime puntate, Serena dovrà metterci il doppio dell'impegno dei suoi compagni di classe per riuscire ad accedere alla fase serale, visto il poco tempo che ha avuto a disposizione per imparare e farsi conoscere dal pubblico. Riuscirà in questa missione impossibile?

