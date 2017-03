SERGIO SYLVESTRE/ Ospite nel talent show di Canale 5 (Amici 2017 oggi, 4 marzo)

SERGIO SYLVESTRE, IL CANTANTE E' OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI 2017 OGGI, 4 MARZO) - Questo pomeriggio, sabato 4 Marzo andrà in onda alle ore 14.10, Canale Cinque una nuova puntata di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. I ragazzi si preparano per il serale, molti di loro devono ancora guadagnarsi l'opportunità di essere ammessi alla seconda fase del programma: quella dello show in prima serata del sabato sera, un'occasione per essere visti da milioni di persone e per vincere l'edizione del programma. Ogni settimana gli allievi della scuola televisiva più famosa d'Italia si confrontano a suon di scontri a due per stabilire chi sia il migliore. Questa settimana i ballerini Andreas e Sebastian si dovranno dar battaglia sulle note della canzone Con te di Sergio Sylvestre, che sarà presente in studio per cantarla dal vivo. Il Big Boy della scuola di Amici ha vinto l'edizione dell'anno scorso del programma, fra gli applausi del pubblico e l'entusiasmo dei docenti fieri del loro allievo.

SERGIO SYLVESTRE, IL CANTANTE E' OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5: IL SUO NUOVO BRANO ''CON TE'' (AMICI 2017 OGGI, 4 MARZO) - Il cantante di origine americana è reduce da un altro importante palcoscenico: è stato infatti uno dei big in gara al Festival di Sanremo. Ma non ha vinto, né è riuscito a salire sul podio, la sua Con te (brano scritto per lui da Giorgia) si è aggiudicato solo il sesto posto. Alto ben 2,08 metri, Sergio Sylvestre è originario di Los Angeles. Innamoratosi dell'Italia durante una vacanza, ha deciso di stabilirvisi definitivamente. Imponente, tenero, simpatico, si è imposto al pubblico di Amici per il suo talento canoro, con una voce black calda e dolce che ha saputo conquistare tutti. Ma purtroppo non sta avendo il successo dei suoi predecessori al di fuori della trasmissione. Sebbene nessuno finora abbia eguagliato il successo di Emma Marrone o Alessandra Amoroso, il campione di Amici non ha raggiunto nemmeno i livelli dei The Kolors o di Moreno, che pure è rapper, categoria che da sempre non gode di un vasto pubblico. Il suo ultimo disco che porta il suo nome come titolo sta riscuotendo un discreto successo, nonostante il cantante abbia talmente tanti impegni da aver posticipato il suo tour. Insomma, tanti impegni, tanto lavoro, eppure un successo discreto. Ma forse la sua partecipazione a Sanremo - sebbene non abbia conquistato la vetta - gli ha permesso di fare da volano alla sua carriera.

SERGIO SYLVESTRE, IL CANTANTE E' OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5: RITROVERA' I SUOI FANS (AMICI, 4 MARZO 2017) - Sicuramente la puntata di questo pomeriggio di Amici gli permetterà di ritornare nel luogo in cui si è formato ed è cresciuto, dove può trovare i suoi più affezionati fans. La coreografia che la maestra Veronica Peparini ha ideato per la canzone di Sergio Sylvestre è un mix di passione e delicatezza che riuscirà a far emozionare anche il Big Boy di Maria De Filippi.

© Riproduzione Riservata.