SIMONE MONTEODORO E ALESSANDRA TRIPOLI/ Porteranno in scena balli sensuali? (Ballando con le stelle, 4 marzo)

SIMONE MONTEODORO E ALESSANDRA TRIPOLI, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: UN BOOGIE WOOGIE (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Uno dei concorrenti della nuova stagione di Ballando con le Stelle che ha spiccato per bravura e personalità è senza dubbio l'attore Simone Montedoro che, assieme alla propria maestra siciliana Alessandra Tripoli, forma una coppia energica, frizzante e divertente. Nella prima fase della gara il protagonista del telefilm Don Matteo si è cimentato assieme alla sua partner in un scatenatissimo Boogie Woogie, acquistando dalla temibile giuria dei voti molto buoni e delle opinioni positive sulla performance: per uno scherzo degli autori, Simone Montedoro e Alessandra Tripoli si ritrovano ultimi in classifica al tele-voto, e devono scontrarsi con la coppia formata da Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, esattamente su un ritmato Merengue. Al finale, l'inghippo sarà svelato e tra le due coppie, che in realtà sono le migliori, Simone Montedoro vince e si aggiudica un tesoretto molto abbondante per la prossima puntata.

SIMONE MONTEODORO E ALESSANDRA TRIPOLI, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: L'ATTORE E' VOLENTEROSO (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Simone Montedoro non è nuovo nel programma Ballando con le Stelle: nell'edizione dell'anno scorso ha infatti partecipato come ospite speciale per una notte, sempre assieme alla sua partner Alessandra Tripoli. Contento del successo ottenuto, decide di riprendere l'esperienza con la sua maestra siciliana, piena di vita ed energia: sin dalla presentazione di questa prima settimana si è dimostrato volenteroso e pieno di carattere e simpatia, con il sorriso e la risata sul volto. Simone Montedoro dimostra uno spirito fresco, frizzante, un buonissimo senso del ritmo e un aspetto asciutto e atletico, tutte qualità che potranno valorizzare le sue performance e farlo proseguire verso soddisfazioni, premi e vittorie.

SIMONE MONTEODORO E ALESSANDRA TRIPOLI, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: CHE COSA INSCENERA' CON LA SUA MAESTRA? (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - L'attore è conosciuto al pubblico del piccolo schermo per le sue partecipazioni alle fiction televisive e per essere stato ospite a diversi programmi di intrattenimento come Music Quiz di Amadeus: è una faccia nota che suscita molta simpatia. Gli appassionati del programma di Milly Carlucci si aspettano tante risate e tanti momenti di divertimento da questo personaggio, e allo stesso tempo sono curiosi di vederlo approcciarsi a balli sensuali come il tango, o esotici come la salsa e il mambo.

© Riproduzione Riservata.